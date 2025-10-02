Глава НАПК Виктор Павлущик на встрече с еврокомиссаром Мартой Кос заявил, что политическая нейтральность НАПК – залог доверия

Глава НАПК Виктор Павлущик подчеркнул, что для Нацагентства принципиально важным является «сохранение политической нейтральности».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», на этой неделе Киев посетила Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. Она провела встречу с руководителями Национального антикоррупционного бюро Семеном Кривоносом, Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александром Клименко, Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Виктором Павлущиком, Бюро экономической безопасности Александром Цивинским и руководителем аппарата Высшего антикоррупционного суда Богданом Крикливенко.

Впоследствии Марта Кос в комментариях агентству «Интерфакс-Украина» заявила, что вследствие принятия 22 июля законопроекта 12414 об изменениях в полномочиях НАБУ и САП (которые впоследствии были отменены другим законом) антикоррупционным реформам в Украине был «нанесен ущерб». Она считает, что «этот ущерб сейчас почти нейтрализован, однако доверие международных инвесторов и некоторых партнеров еще необходимо восстанавливать». «В июле мы четко увидели, насколько хрупкими могут быть некоторые реформы, и почему так важно защищать фундаментальные основы. Нанесенный ущерб был ликвидирован, но еще не на 100%, и правительство это знает», – заявила Кос.

Также еврокомиссар считает, что работа антикоррупционных органов «должна цениться и надлежащим образом вознаграждаться» (напомним, что директор БЭБ Александр Цивинский публично заявил о проблемах с надлежащей оплатой труда в Бюро, из-за чего сложно «хантить» специалистов-аналитиков из частного сектора, а также в целом о вопросах к финансовому обеспечению БЭБ из бюджета).

По результатам встречи НАБУ, САП и БЭБ опубликовали схожие пресс-релизы, суть которых заключается в том, что «независимость антикоррупционных органов является необходимым условием для вступления Украины в ЕС», а также, что «стороны обсудили поддержку независимости антикоррупционных институций, их роль в укреплении верховенства права и продвижение Украины на евроинтеграционном пути».

В то же время НАПК опубликовало более развернутую информацию, в которой особо подчеркнута цитата главы Нацагентства Виктора Павлущика о необходимости сохранения «политической нейтральности» НАПК.

«Политическая нейтральность НАПК – залог доверия граждан и международных партнеров. Глава НАПК Виктор Павлущик подчеркнул, что для Национального агентства принципиально важным является сохранение политической нейтральности и отсутствие каких-либо преференций для политических или экономических групп», – говорится в пресс-релизе Агентства.

Также Павлущик подчеркнул, что «учитывая события последних месяцев, любые законодательные инициативы в сфере антикоррупционной политики должны рассматриваться исключительно с соблюдением процедур прозрачности и консультаций в соответствии с рекомендациями Группы государств против коррупции (GRECO). Это особенно касается законопроектов, которые влияют на деятельность органов, ответственных за предотвращение коррупции и борьбу с ней».

«Кроме того, считаю целесообразным законодательно закрепить норму об обязательном получении позиции НАПК по всем законопроектам, касающимся функционирования антикоррупционных институций, как дополнительного механизма предотвращения и сдерживания рисков политического или другого необоснованного влияния», — отметил Виктор Павлущик.

Напомним, Марта Кос находилась в Украине с трехдневным визитом, во время которого объявила о завершении процесса скрининга законодательства по вступлению Украины в ЕС. Ожидалось, что уже 1 октября лидеры ЕС на саммите в Дании одобрят план главы Европейского совета Антониу Кошты относительно того, чтобы дать Украине возможность открыть переговорные кластеры в процессе вступления в ЕС без голоса Венгрии. Впрочем, лидеры ЕС так и не смогли прийти к согласию по вопросу изменения правил ЕС.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», НАПК является одним из лидеров по уровню зарплат госслужащих. Так, по данным Минфина, руководство НАПК за август 2025 года получило 366 тысяч грн, руководство структурного подразделения – 130 тысяч грн.

Автор: Наталя Мамченко

