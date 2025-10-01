Без надлежащего финансирования БЭБ не сможет воплотить идею, когда вся экономическая преступность расследуется одним органом – директор Бюро Александр Цивинский

Набор БЭБ специалистов-аналитиков из частного сектора, обеспечение кадровой перезагрузки, развитие территориальных подразделений БЭБ, закупка необходимой техники требует надлежащего финансирования от государства.

Без надлежащего финансирования и достойных заработных плат Бюро экономической безопасности (БЭБ) будет достаточно сложно выполнить поставленные задачи, в том числе, касательно перезагрузки и набора профессиональных аналитиков. Об этом рассказал директор БЭБ Александр Цивинский в интервью «Коммерсант украинский».

Он отметил и нормативные проблемы, которые, по его словам, в НАБУ были решены с первого дня, но для БЭБ не решены.

«То, что предусмотрено законом для БЭБ, не работает во многих аспектах. Есть различные препятствия на уровне разных постановлений Кабмина. Есть много дискредитирующих элементов, которые демотивируют команду и объективно препятствуют набору эффективных кадров. Мы сейчас с этим системно работаем», — подчеркнул Цивинский.

В частности, существует необходимость наделить подразделение внутренней безопасности БЭБ возможностью осуществлять оперативно-розыскную деятельность, чтобы искоренять коррупцию внутри органа. Сейчас закон об ОРД не предусматривает такого субъекта, как подразделение внутренней безопасности.

Чтобы «захантить» специалистов из частного сектора, БЭБ нужны достойные зарплаты

Значительное внимание Александр Цивинский уделил проблеме финансового обеспечения.

Так, есть проблема с тем, что Бюро экономической безопасности не может закупать необходимую технику для выполнения своих задач. «Я вообще был шокирован, когда я понял, что то, что предусмотрено законом, и то, что орган уже давным-давно должен был бы иметь – этого просто нет», – добавил он.

Также, по его словам, существует ситуация с дискриминационными заработными платами. «Люди, которые должны построить равные условия для бизнеса, воплотить в жизнь фактически ключевую реформу в БЭБ, обеспечить, чтобы мы вытащили из тени, условно, 500-600 млрд грн, в итоге эти люди финансируются по остаточному принципу. То есть, средств на них нет. Эта проблема возникла не сегодня», – отметил он.

По его словам, проблема существует давно, и «это было нормой». «Для нас очень принципиально и очень важно, чтобы предоставили мне, как директору, право выплачивать заработную плату в соответствии с нормами закона, так, как это делается в ГБР, в НАБУ, в НАПК. Потому что здесь вопрос даже не в поднятии или увеличении бюджета, а вопрос в возможности пусть небольшому количеству сотрудников, но справедливо платить заработную плату.

Значительная часть людей, которых мы ищем, находится в частном секторе. Это профессиональные экономисты, профессиональные аналитики, профессиональные «айтишники». Трудно человека с качественной зарплатой в частном секторе «захантить» в госсектор со всеми ограничениями да еще и с зарплатой в 3-4 раза меньше», – подчеркнул руководитель Бюро.

По его словам, БЭБ – это аналитический орган, и аналитиков должно быть больше, чем детективов. «Наша ключевая работа – это выявлять, предупреждать, принимать нормативные меры для того, чтобы упорядочивать нормативную базу и рекомендовать госорганам, а также правительству и Верховной Раде, изменять соответствующим образом или не принимать те или иные нормативные акты, чтобы не было антиконкурентных условий», – подчеркнул он.

О перезагрузке БЭБ

Недостаточный бюджет также может привести к тому, что БЭБ не сможет выполнить требования относительно переаттестации.

«Это тоже меня очень волнует, потому что мы сейчас активно работаем, чтобы ее запустить, но мы же должны понимать, что до конца года нам нужно и заработные платы платить, если нужно добирать новых сотрудников, и выплачивать в случае необходимости все необходимые выплаты тем работникам, которые увольняются», – отметил он.

Законодательство выделяет на переаттестацию сотрудников БЭБ 18 месяцев.

Как отметил Цивинский, он уже начал процесс перезагрузки путем получения информации об организациях, которые должны подать своих кандидатов в комиссии.

«На сегодняшний момент у нас есть уже даже заместитель, который отвечает за цифровизацию и развитие человеческого капитала. В том числе он занимается переаттестацией. Мы ведем активную коммуникацию с международными партнерами относительно кандидатов в эти комиссии», – отметил он.

Также идет активная коммуникация с потенциальными членами этих комиссий, которые будут назначены по квоте директора БЭБ. «Параллельно хотим запустить кадровые комиссии», – добавил директор.

По его словам, сейчас есть три трека: это переаттестация, кадровые комиссии и дисциплинарная комиссия.

«Ожидаю, что как можно скорее будет создана дисциплинарная комиссия, я надеюсь, что на следующей неделе все юридические моменты мы пройдем. А кадровая комиссия, наверное, заработает совместно с аттестационной комиссией, потому что и там, и там в каждую комиссию требуется по шесть представителей от международных партнеров», – добавил он.

Он считает, что для начала должно быть по две комиссии: две кадровых и две аттестационных. В дальнейшем их количество будет увеличиваться, чтобы уложиться в предусмотренный законом срок.

«Моя позиция такова, что ни одно решение не будет формальным. По каждому человеку мы соберем максимально полную информацию и дадим возможность человеку, если будут какие-то вопросы, максимально на них ответить», – отметил Цивинский.

О развитии БЭБ и коммуникации

Также он рассказал о конструктивной коммуникации с Офисом Генерального прокурора. «Мы общаемся непосредственно с Генеральным прокурором, есть поддержка. Я не вижу по состоянию на этот момент проблемных моментов», – отметил он.

Цивинский отметил, что сейчас есть вопрос кадрового оттока, но добирать людей пока невозможно, потому что кадровой комиссии еще нет. «Плюс, мы будем переформатировать структуру нашей работы», – добавил он.

Относительно правительства, как отметил руководитель БЭБ, взаимодействие есть, но пока не во всех вопросах достигается согласие. «В то же время я надеюсь, что так как экономическая безопасность является приоритетом, то мы точно достигнем согласия и в вопросах финансирования, и по всем остальным. Я привык, что все немножко происходит быстрее, когда я работал на предыдущем месте. Здесь оно происходит не так быстро», – отметил он.

Сейчас команда БЭБ работает над стратегическими задачами бюро. «Мы определили ряд приоритетов в рамках аналитики и в рамках криминального блока. Я бы хотел видеть БЭБ мощным, добропорядочным органом, который пользуется доверием гражданского общества, адвокатского сообщества, международных партнеров, правительства, который является драйвером в экономической сфере, таким своеобразным амбассадором», – подчеркнул Цивинский.

Он добавил, что его мечта – построить систему так, чтобы она не сильно зависела от того, кто будет руководителем институции. «Одна из наших идей – это построить такую аналитическую базу и часть ее предоставить людям для ознакомления. То есть, когда общество, общественность, журналисты знают, например, куда БЭБ тратит средства, каким образом повлияла наша аналитика на какие-то процессы», – рассказал Цивинский.

Впрочем, как отметил руководитель Бюро, если бюджет БЭБ остается на уровне выживания, то следует осознавать, что не будет никакого развития, ряд регионов будут не перекрыты. «Таким образом мы не сможем воплотить в жизнь ту идею, когда вся экономическая преступность расследуется одним органом», – отметил глава БЭБ. «Я бы очень не хотел бы, чтобы мы подвели европейских партнеров. Я бы хотел видеть БЭБ мощным, добропорядочным органом, который имеет доверие», – подчеркнул он.

Упростить порядок освобождения от уголовной ответственности по статье 212 УК

Относительно изменений в законодательство, то, по мнению Цивинского, стоит упростить порядок освобождения от уголовной ответственности по статье 212 УК (уклонение от уплаты налогов).

«У нас есть ситуация, когда человек платит, например, недоплаченную сумму налогов, которая была выявлена в ходе досудебного расследования, но в дальнейшем решение принимает суд. И мне кажется, что было бы эффективно, если бы была возможность, скажем, у следователя и прокурора принимать решение на стадии досудебного расследования, если по определенному алгоритму уплачены все недоплаченные налоги. И таким образом будет устранено дальнейшее основание для направления дела в суд», – подчеркнул он.

Также Цивинский прокомментировал свое публичное обещание «покончить с практикой досудебных расследований, которые проводятся с политическим подтекстом или с целью коррупционного обогащения силовиков».

«По некоторым производствам по согласованию с Офисом Генерального прокурора приняты решения о закрытии уголовных производств. Я непосредственно в этот процесс не вмешиваюсь, но он продолжается. Он еще не завершен, потому что мы очень взвешенно подходим к каждому уголовному производству. И для нас просто сообщение о том, что в данном месте имел место факт давления, абсолютно не является основанием для какого-либо решения. Здесь ключевое – закон. То есть, если есть основания, и это дело имеет судебную перспективу, и все окей, то значит, оно должно идти в суд. Если есть какие-то крайне старые уголовные производства, где вообще есть вопросы относительно наличия признаков преступления, принимается решение. Но здесь уже больше идет процессуальная составляющая, и этим занимаются детективы в партнерстве с прокурорами», – пояснил он.

Характеризуя разницу между НАБУ, где он ранее работал, и БЭБ, Цивинский отметил, что если работа НАБУ направлена на разоблачение топ-коррупции, то «БЭБ – это о будущем благосостоянии, об эффективном бизнесе, защищенных инвестициях и о лучшем обеспечении ВСУ, если мы будем эффективно работать».

Автор: Наталя Мамченко

