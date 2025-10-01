Без належного фінансування БЕБ не зможе втілити ідею, коли вся економічна злочинність розслідується одним органом – директор Бюро Олександр Цивінський

Набір БЕБ фахівців-аналітиків з приватного сектору, забезпечення кадрового перезавантаження, розвиток територіальних підрозділів БЕБ, закупівля необхідної техніки потребує належного фінансування від держави.

Без належного фінансування та гідних заробітних плат Бюро економічної безпеки (БЕБ) буде достатньо складно виконати поставлені завдання, у тому числі, щодо перезавантаження та набору фахових аналітиків. Про це розповів директор БЕБ Олександр Цивінський в інтерв’ю «Комерсант український».

Він відзначив і нормативні проблеми, які, за його словами, у НАБУ були вирішені з першого дня, але для БЕБ не вирішені.

«Те, що передбачено законом для БЕБ, не працює в багатьох аспектах. Є різні перешкоди на рівні різних постанов Кабміну. Є багато дискредитуючих елементів, які демотивують команду і об'єктивно перешкоджають набору ефективних кадрів. Ми зараз з цим системно працюємо», підкреслив Цивінський.

Зокрема, існує необхідність наділити підрозділ внутрішньої безпеки БЕБ можливістю здійснювати оперативно-розшукову діяльність, щоб викорінювати корупцію всередині органу. Наразі закон про ОРД не передбачає такого суб’єкта, які підрозділ внутрішньої безпеки.

Щоб «захантити» фахівців з приватного сектору, БЕБ потрібні гідні зарплати

Значну увагу Олександр Цивінський приділив проблемі фінансового забезпечення.

Так, є проблема з тим, що Бюро економічної безпеки не може закупати необхідну техніку для виконання своїх завдань. «Я взагалі був шокований, коли я зрозумів, що те, що передбачено законом і те, що орган вже давним-давно мав би мати – цього просто немає», додав він.

Також, за його словами, є ситуація з дискримінаційними заробітними платами.

«Люди, які повинні побудувати рівні умови для бізнесу, втілити в життя фактично ключову реформу у БЕБ, забезпечити, щоб ми витягнули з тіні, умовно, 500-600 млрд грн, в результаті ці люди фінансуються по залишковому принципу. Тобто, коштів на них немає. Ця проблема виникла не сьогодні», зауважив він. За його словами, проблема існує давно, і «це було нормою».

«Для нас дуже принципово і дуже важливо, щоб надали право мені, як директору, виплачувати заробітну плату відповідно до норм закону, так, як це робиться в ДБР, в НАБУ, в НАЗК. Бо тут не питання навіть у піднятті чи збільшенні бюджету, а питання у можливості нехай невеликій кількості працівників, але справедливо платити заробітну плату.

Значна частина людей, яких ми шукаємо, знаходиться в приватному секторі. Це фахові економісти, фахові аналітики, фахові «айтішники». Важко людину з якісної зарплати в приватному секторі «захантити» в держсектор зі всіма обмеженнями та ще й у 3-4 рази меншою заробітною платою», підкреслив керівник Бюро.

За його словами, БЕБ це аналітичний орган, і аналітиків має бути більше, ніж детективів.

«Наша ключова робота – це виявляти, попереджати, вживати нормативних заходів для того, щоби впорядковувати нормативну базу і рекомендувати держорганам, а також уряду і Верховній Раді, змінювати відповідним чином чи не приймати ті чи інші нормативні акти, щоб не було антиконкурентних умов», підкреслив він.

Про перезавантаження БЕБ

Недостатній бюджет також може призвести до того, що БЕБ не зможе виконати вимоги щодо переатестації.

«Це теж мене дуже хвилює, тому що ми зараз активно працюємо, щоб її запустити, але ми ж повинні розуміти, що до кінця року нам треба і заробітні плати платити, якщо треба добирати нових працівників, і виплачувати у разі необхідності всі необхідні виплати тим працівникам, які звільняються», зауважив він.

Законодавство виділяє на переатестацію співробітників БЕБ 18 місяців.

Як зазначив Цивінський, він вже почав процес перезавантаження шляхом отримання інформації про організації, які повинні подати своїх кандидатів до комісій.

«На теперішній момент в нас є вже навіть заступник, який відповідає за цифровізацію та розвиток людського капіталу. В тому числі він займається переатестацією. Ми ведемо активну комунікацію з міжнародними партнерами щодо кандидатів до цих комісій», зазначив він.

Також триває активна комунікацію з потенційними членами до цих комісій, які будуть призначені за квотою директора БЕБ. «Паралельно хочемо запустити кадрові комісії», додав директор.

За його словами, наразі є три трека: це переатестація, кадрові комісії і дисциплінарна комісія.

«Очікую, що якомога швидше буде створена дисциплінарна комісія, я сподіваюся, що на наступному тижні всі юридичні моменти ми пройдемо. А кадрова комісія, напевно, запрацює спільно з атестаційною комісію, тому що і там, і там в кожну комісію потрібно по шість представників від міжнародних партнерів», додав він.

Він вважає, що для початку повинно бути по дві комісії: дві кадрових і дві атестаційних. Надалі їх кількість дуже збільшуватися, щоб вкластися у передбачений законом строк.

«Моя позиція така, що жодне рішення не буде формальне. Щодо кожної людини ми зберемо максимально повну інформацію і дамо можливість людині, якщо будуть якісь запитання, максимально на них відповісти», зазначив Цивінський.

Про розвиток БЕБ та комунікацію

Також він розповів про конструктивну комунікацію з Офісом Генерального прокурора. «Ми спілкуємося з безпосередньо з Генеральним прокурором, є підтримка. Я не бачу станом на цей момент проблемних моментів», зауважив він.

Цивінський зауважив, що наразі є питання кадрового відтоку, але добирати людей поки що неможливо, тому що кадрової комісії ще немає.

«Плюс, ми будемо переформатовувати структуру нашої роботи», додав він.

Щодо уряду, як зауважив керівник БЕБ, взаємодія є, але поки не у всіх питаннях досягається згода.

«Водночас я сподіваюся, що так як економічна безпека є пріоритетом, то ми точно досягнемо згоди і в питаннях фінансування, і по всіх решті. Я звик, що все трошки відбувається швидше, коли я працював на попередньому місці. Тут воно відбувається не так швидко», зауважив він.

Зараз команда БЕБ працює над стратегічними завданнями бюро.

«Ми визначили ряд пріоритетів в рамках аналітики і в рамках кримінального блоку. Я би хотів бачити БЕБ потужним, доброчесним органом, який має довіру громадянського суспільства, адвокатської спільноти, міжнародних партнерів, уряду, який є драйвером в економічній сфері, таким своєрідним амбасадором», підкреслив Цивінський.

Він додав, що його мрія побудувати систему так, щоб вона не сильно залежала від того, хто буде керівником інституції.

«Одна з наших ідей – це побудувати таку аналітичну базу і частину її надати людям для ознайомлення. Тобто, коли суспільство, громадськість, журналісти знають, наприклад, куди БЕБ витрачає кошти, яким чином вплинула наша аналітика на якісь процеси», розповів Цивінський.

Втім, як зауважив керівник Бюро, якщо бюджет БЕБ залишається на рівні виживання, то слід усвідомлювати, що не буде ніякого розвитку, низка регіонів будуть не перекриті.

«Таким чином ми не зможемо втілити в життя ту ідею, коли вся економічна злочинність розслідується одним органом», зазначив очільник БЕБ.

«Я б дуже не хотів би, щоб ми підвели європейських партнерів. Я би хотів бачити БЕБ потужним, доброчесним органом, який має довіру», підкреслив він.

Спростити порядок звільнення від кримінальної відповідальності за статтею 212 КК

Стосовно змін до законодавства, то, на думку Цивінського, варто спростити порядок звільнення від кримінальної відповідальності по статті 212 КК (ухилення від сплати податків).

«В нас є ситуація, коли людина сплачує, наприклад, не доплачену суму податків, яка була виявлена в ході досудового розслідування, але надалі рішення приймає суд. І мені здається, що було б ефективно, якби була можливість, скажімо, у слідчого і прокурора приймати рішення на стадії досудового розслідування, якщо за певним алгоритмом сплачені усі недоплачені податки. І таким чином буде усунуто подальшу підставу скерування справи до суду», підкреслив він.

Також Цивінський прокоментував свою публічну обіцянку «покінчити з практикою досудових розслідувань, які проводяться з політичним підтекстом або з метою корупційного збагачення силовиків».

«По деяким провадженням за узгодженням з Офісом Генерального прокурора прийняті рішення про закриття кримінальних проваджень. Я безпосередньо у цей процес не втручаюся, але він триває. Він ще не завершений, тому що ми дуже виважено підходимо до кожного кримінального провадження. І для нас просто повідомлення про те, що в даному місці мав факт тиску, абсолютно не є підставою для будь-якого рішення. Тут ключове закон. Тобто, якщо є підстави і ця справа має судову перспективу, і все окей, то значить, вона має йти в суд. Якщо є якісь вкрай старі кримінальні провадження, де взагалі є питання щодо наявності ознак злочину, приймається рішення. Але тут вже більше йде процесуальна складова, і цим займаються детективи в партнерстві з прокурорами», пояснив він.

Характеризуючи різницю між НАБУ, де він раніше працював і БЕБ, Цивінський зауважив, що якщо робота НАБУ спрямована на викриття топ-корупції, то «БЕБ – це про майбутній добробут, про ефективний бізнес, захищені інвестиції і про краще забезпечення ЗСУ, якщо ми будемо ефективно працювати».

Автор: Наталя Мамченко

