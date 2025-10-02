Практика судів
Угорщина обрала французький газ замість російського — підписано рекордну угоду

19:50, 2 жовтня 2025
Угорщина підписала найбільший в історії контракт на закупівлю зрідженого природного газу з французькою компанією Engie.
Угорщина обрала французький газ замість російського — підписано рекордну угоду
Угорщина уклала наймасштабніший контракт в історії країни на імпорт скрапленого природного газу з французькою енергетичною компанією Engie. Це вже друга домовленість за останні два місяці, спрямована на розширення джерел енергопостачання та поступове скорочення залежності від російських ресурсів.

Як повідомляє Reuters, таким чином Будапешт робить черговий крок у напрямку енергетичної диверсифікації.

Зазначається, що минулого місяця президент США Дональд Трамп заявив про намір закликати Угорщину припинити закупівлю російської нафти. Це є частиною ширшого тиску на союзників по НАТО з метою обмежити їхні енергетичні зв’язки з Москвою на тлі її агресії проти України.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що відмова від російських енергоносіїв стане катастрофою для економіки Угорщини.

Угорський оптовий трейдер природного газу MVM CEEnergy домовився купувати по 400 млн кубометрів газу на рік у Engie з 2028 по 2038 роки.

Угода доповнює контракт, укладений минулого місяця з Shell, за яким із січня 2026 року Угорщина купуватиме 200 млн кубометрів газу на рік - близько 2,5% попиту.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на церемонії підписання з Engie заявив, що це - найдовший в історії Угорщини контракт на постачання LNG і він стане "опорою енергетичної безпеки країни".

Водночас Engie не уточнила, звідки постачатиметься газ до Угорщини. Європейські покупці та трейдери часто закуповують газ у різних виробників, включаючи США, Близький Схід, Африку, Австралію та інколи Росію.

