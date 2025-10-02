Практика судов
Венгрия выбрала французский газ вместо российского — подписано рекордное соглашение

19:50, 2 октября 2025
Венгрия подписала самый большой в истории контракт на закупку сжиженного природного газа с французской компанией Engie.
Венгрия заключила самый масштабный контракт в истории страны на импорт сжиженного природного газа с французской энергетической компанией Engie. Это уже вторая сделка за последние два месяца, направленная на расширение источников энергоснабжения и постепенное сокращение зависимости от российских ресурсов.

Как сообщает Reuters, таким образом Будапешт делает очередной шаг в направлении энергетической диверсификации.

Отмечается, что в прошлом месяце президент США Дональд Трамп заявил о намерении призвать Венгрию прекратить закупки российской нефти. Это является частью более широкой кампании давления на союзников по НАТО с целью ограничить их энергетические связи с Москвой на фоне её агрессии против Украины.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что отказ от российских энергоресурсов станет катастрофой для экономики страны.

Венгерский оптовый трейдер природного газа MVM CEEnergy договорился о покупке 400 млн кубометров газа в год у Engie с 2028 по 2038 годы.

Соглашение дополняет контракт, подписанный в прошлом месяце с Shell, по которому с января 2026 года Венгрия будет закупать 200 млн кубометров газа в год — около 2,5% от общего спроса.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на церемонии подписания с Engie заявил, что это — самый долгосрочный контракт на поставку СПГ в истории Венгрии, и он станет «опорой энергетической безопасности страны».

В то же время Engie не уточнила, откуда именно будет поставляться газ в Венгрию. Европейские покупатели и трейдеры часто приобретают газ у различных производителей, включая США, Ближний Восток, Африку, Австралию и иногда Россию.

Венгрия газ

