На Дніпропетровщині подружжя до смерті забило 4-річного сина

Подружжя судитимуть за жорстоке вбивство сина.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Подружжя з Дніпропетровської області постане перед судом за умисне вбивство 4-річного сина з особливою жорстокістю, повідомила обласна прокуратура.

Керівник Дніпропетровської обласної прокуратури Юрій Папуша особисто підписав обвинувальний акт за ч. 2 ст. 115 КК України. Слідство встановило, що в липні 2025 року протягом понад чотирьох діб чоловік і жінка били 4-річного хлопчика руками, ногами та металевою трубою по різних частинах тіла. Причиною знущань стали непослух дитини та те, що вона без дозволу взяла хліб і печиво. Побиття відбувалося в присутності інших дітей. На тілі хлопчика виявили щонайменше 12 тілесних ушкоджень у ділянці голови, понад 10 у ділянках тулуба та кінцівок, а також вивих плеча і перелом руки. Дитина померла від травматичного шоку.

Обвинувачені перебувають під вартою без права внесення застави. Юрій Папуша особисто підтримуватиме обвинувачення в суді. За вчинене подружжю загрожує довічне позбавлення волі. Також у суді розглядається позов про позбавлення батьківських прав щодо двох інших дітей. Відповідно до ст. 62 Конституції України, особи вважаються невинуватими, доки їхню вину не доведено в законному порядку та не встановлено обвинувальним вироком суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.