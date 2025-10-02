Практика судів
  1. В Україні

На Дніпропетровщині подружжя до смерті забило 4-річного сина

22:00, 2 жовтня 2025
Подружжя судитимуть за жорстоке вбивство сина.
На Дніпропетровщині подружжя до смерті забило 4-річного сина
Подружжя з Дніпропетровської області постане перед судом за умисне вбивство 4-річного сина з особливою жорстокістю, повідомила обласна прокуратура.

Керівник Дніпропетровської обласної прокуратури Юрій Папуша особисто підписав обвинувальний акт за ч. 2 ст. 115 КК України. Слідство встановило, що в липні 2025 року протягом понад чотирьох діб чоловік і жінка били 4-річного хлопчика руками, ногами та металевою трубою по різних частинах тіла. Причиною знущань стали непослух дитини та те, що вона без дозволу взяла хліб і печиво. Побиття відбувалося в присутності інших дітей. На тілі хлопчика виявили щонайменше 12 тілесних ушкоджень у ділянці голови, понад 10 у ділянках тулуба та кінцівок, а також вивих плеча і перелом руки. Дитина померла від травматичного шоку.

Обвинувачені перебувають під вартою без права внесення застави. Юрій Папуша особисто підтримуватиме обвинувачення в суді. За вчинене подружжю загрожує довічне позбавлення волі. Також у суді розглядається позов про позбавлення батьківських прав щодо двох інших дітей. Відповідно до ст. 62 Конституції України, особи вважаються невинуватими, доки їхню вину не доведено в законному порядку та не встановлено обвинувальним вироком суду.

