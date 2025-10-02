В Днепропетровской области супруги забили до смерти 4-летнего сына

Супругов будут судить за жестокое убийство сына.

Супруги из Днепропетровской области предстанут перед судом за умышленное убийство 4-летнего сына с особой жестокостью, сообщила областная прокуратура.

Руководитель Днепропетровской областной прокуратуры Юрий Папуша лично подписал обвинительный акт по ч. 2 ст. 115 УК Украины. Следствие установило, что в июле 2025 года в течение более четырех суток мужчина и женщина избивали 4-летнего мальчика руками, ногами и металлической трубой по разным частям тела. Причиной издевательств стали непослушание ребенка и то, что он без разрешения взял хлеб и печенье. Избиение происходило в присутствии других детей. На теле мальчика обнаружили не менее 12 телесных повреждений в области головы, более 10 в области туловища и конечностей, а также вывих плеча и перелом руки. Ребенок умер от травматического шока.

Обвиняемые находятся под стражей без права внесения залога. Юрий Папуша лично будет поддерживать обвинение в суде. За содеянное супругам грозит пожизненное лишение свободы. Также в суде рассматривается иск о лишении родительских прав в отношении двух других детей. В соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лица считаются невиновными, пока их вина не доказана в законном порядке и не установлена обвинительным приговором суда.

