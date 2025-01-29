В немецком городе явку на выборах будут поднимать пивом

В Дуйсбурге избирателям будут раздавать ваучеры на бесплатное пиво для повышения явки.

Фото: NEWS.PN

В немецком городе Дуйсбург решили бороться с низкой явкой избирателей на федеральных выборах, которые состоятся в феврале. Для этого местные власти анонсировали акцию, в рамках которой избиратели будут получать ваучеры на бесплатное пиво, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Избиратели могут получить бесплатный напиток, если 15 февраля с 10:00 до 14:00 подадут заявку на голосование по почте в специальном «избирательном участке». После того, как они проголосуют на выборах 23 февраля, им выдадут ваучер на пиво, который можно обменять в одной из местных пивоварен.

Мэр Мартин Муррак отметил, что иногда приходится прибегать к нестандартным решениям, и это является попыткой повысить явку на выборы в городе.

Подобную кампанию уже проводили во время выборов в Европарламент в 2024 году, когда обещали бесплатное безалкогольное пиво. Однако тогда она не получила большого спроса, и ею воспользовались лишь несколько граждан.

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