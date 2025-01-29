В ТЦК Харькова заблокировали новую схему уклонения от мобилизации

Цена «услуги под ключ» стоила 70 тысяч гривен.

Государственное бюро расследований сообщило, что заблокировало очередную схему уклонения от мобилизации из-за якобы смены места жительства в одном из ТЦК и СП Харькова. Уклонистам предлагали официально перевестись на учет в подчиненный фигурантам ТЦК, якобы из-за смены места жительства.

«Для этого даже не нужно было ходить в военкомат, ведь все документы заполнялись без присутствия «клиента». Далее мужчинам каждый месяц выдавали повестки, с которыми можно было свободно передвигаться по городу», – сообщили в ГБР.

Отмечается, что «услуга» перевода в нужный ТЦК и ежемесячная выдача соответствующих повесток стоила военнообязанному 70 тыс. гривен.

Сотрудники ГБР задержали посредника, которого организаторы сделки направили получить деньги от очередного уклониста. Сам фигурант также уклонялся от службы с помощью такой же схемы. Ему сообщено о подозрении.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества.

«Проверяются действия работников ТЦК, в том числе руководящего звена. Проведен ряд обысков, в том числе в терцентре комплектования. Изъяты документы на новых «клиентов», которые изучаются», - добавили в Бюро.

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