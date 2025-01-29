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Фіктивні операції логістичної компанії призвели до несплати понад 7 млн грн податків

17:42, 29 січня 2025
Бухгалтер підприємства відобразила у звітності операції, які фактично не здійснювались.
Фіктивні операції логістичної компанії призвели до несплати понад 7 млн грн податків
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Офіс Генпрокурора повідомляє, що головному бухгалтеру логістичного підприємства повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків.

З’ясовано, що підприємство штучно формувало витрати за рахунок операцій з товариствами, які мають ознаки фіктивності. Бухгалтер у податковій звітності відобразила нереальні фінансово-господарські операції щодо надання посередницьких транспортних послуг, які фактично не надавалися. Надалі вона подала ці документи до Державної податкової служби України. Таким чином підприємство не сплатило понад 7 млн грн податку на прибуток.

Під час слідства логістична компанія повністю відшкодувала до бюджету несплачені кошти.

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офіс генерального прокурора податки

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