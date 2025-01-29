На Закарпатті судили молодшого лейтенанта за ухилення від військової служби

Чоловік отримав 3 роки за ухилення від мобілізації.

Міжгірський районний суд Закарпатської області виніс вирок 27-річному чоловіку, якого засудили до 3 років позбавлення волі за ухилення від мобілізації. Чоловік, отримавши повістку 12 липня 2023 року, не з'явився до ТЦК і не вирушив на військову службу, як було вказано в наказі.

У матеріалах справи № 302/2145/23 вказано, що засуджений на той час був начальником пункту надання фінансових послуг і навчався на третьому курсі Тернопільського кооперативного фахового коледжу за спеціальністю «підприємництво та торгівля». Він також мав військове звання «молодший лейтенант».

Адвокат підсудного наголошував, що після інциденту чоловік намагається змінити свій спосіб життя, однак суд не прийняв цей аргумент. Підсудний надав довідку про навчання в коледжі та відстрочку від мобілізації до червня 2025 року, але суд визнав це недостатнім підставою для звільнення від відповідальності.

Прокурор під час засідання зазначив, що отримання відстрочки від мобілізації не звільняє особу від відповідальності за ухилення, і закликав суд покарати підсудного. У результаті суд виніс вирок про покарання у вигляді трьох років позбавлення волі за статтею 336 Кримінального кодексу України.

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