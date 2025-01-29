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У Рівному повідомили про масове замінування освітніх установ

13:04, 29 січня 2025
Евакуйовано дітей та педагогів через анонімні повідомлення про замінування.
У Рівному повідомили про масове замінування освітніх установ
Фото: ukrinform
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У Рівному анонімні джерела повідомили про можливе замінування ряду освітніх закладів, зокрема гімназій та ліцеїв. На місці працюють рятувальники та правоохоронці, які проводять евакуацію дітей та працівників закладів освіти.

Як зазначив в.о. міського голови Рівного Віктор Шакирзян, на місці події проводяться необхідні заходи: «Згідно з протоколом наразі евакуюємо дітей та працівників. Спеціальні служби проводять обстеження  освітніх закладів», — повідомив він.

Це не перше повідомлення про замінування у Рівному в останні дні. 28 та 27 січня аноніми також заявляли про замінування міської та обласної рад, а також торговельно-розважального центру. Однак ці повідомлення не підтвердились, і жодної небезпеки не було виявлено.

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Рівне освіта

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