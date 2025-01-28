DeepSeek является одним из инструментов для сбора разведданных, — руководитель ЦПД при СНБО Коваленко

Как любой искусственный интеллект, DeepSeek собирает информацию, которую пользователи добровольно предоставляют ему.

Как известно, китайский стартап DeepSeek привлек внимание после того, как его ИИ-помощник за короткое время стал самым популярным приложением в App Store, обогнав ChatGPT.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что DeepSeek – один из инструментов для сбора разведданных.

Как и всякий искусственный интеллект, он собирает информацию, которую пользователи добровольно предоставляют ему. Вопрос в том, куда эти данные попадут.

«DeepSeek – это отличный инструмент для сбора разведданных», — указал Коваленко.

Руководитель ЦПД указал, что DeepSeek «изучает вас и собирает всю информацию о ваших переживаниях, интересах, семье, финансах и практически все остальное». Люди добровольно задают вопросы и получают ответы, в то время как искусственный интеллект сохраняет эту информацию.

По его словам, потом можно получать модели поведения целых обществ и дальше продумывать инструменты воздействия.

«Настоящий вопрос в том, кто владеет этим ИИ и какова его конечная цель», – добавил Коваленко.

Ранее в Nvidia прокомментировали эффективность DeepSeek, чтобы успокоить инвесторов.

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