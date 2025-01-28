Дональд Трамп назвал китайский DeepSeek тревожным звонком для технологий США

По словам Дональда Трампа, США нужно «сосредоточиться на конкуренции, чтобы победить».

Фото: aljazeera.com

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», китайский DeepSeek стал самым популярным приложением с искусственным интеллектом в США, опередив ChatGPT. После его выхода обрушились акции Nvidia и других компаний.

Президент США Дональд Трамп, комментируя выпуск ИИ-помощника китайской компанией, заявил, что это «тревожный звонок» для американских технологий, пишет The Guardian.

«Я читал о Китае и некоторых компаниях в Китае… которые изобрели более быстрый и менее дорогой метод. Если это правда — а никто на самом деле не знает, так ли это — я считаю это положительным. Вы не будете тратить столько, и вы получите тот же результат, надеюсь», — сказал Трамп.

Он добавил, что США нужно «сосредоточиться на конкуренции, чтобы победить».

«Потому что у нас самые лучшие ученые в мире. У нас всегда есть идеи. Мы всегда первые. Мы собираемся освободить наши технологические компании и доминировать в будущем, как никогда раньше», — сказал президент США.

Також ми писали, що руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что DeepSeek – один из инструментов для сбора разведданных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.