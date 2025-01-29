ЕС может начать переговоры о вступлении Украины до марта – с раздела относительно правосудия и основополагающих прав

Уже до марта ЕС может начать работу с Киевом над переговорными разделами о судоустройстве и основных правах, правосудии и функционировании демократических институтов.

Во время председательства Польши в Совете ЕС Европейский Союз может начать переговоры с Киевом по 2 из 6 запланированных переговорных кластеров. Первый — по «фундаментальным» требованиям — уже в марте 2025 года, а второй по корректировке общей внешней политики и политики безопасности — до июня. Об этом сообщает Eunews.

Так, на заседании Совета ЕС по общим делам министр европейских дел Швеции Джессика Розенкранц собрала своих коллег на неформальную встречу по расширению ЕС. Вместе с 27 странами-членами также присутствовали Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, комиссар по расширению Марта Кос и вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина. Дипломатические источники объясняют, что встреча оказала широкую поддержку скорейшему открытию двух кластеров и необходимость того, чтобы Совет ЕС «был готов признать прогресс, достигнутый всеми странами-кандидатами». «Потому что – посмотрите на Западные Балканы – «отсутствие признания уже подогрело давнее разочарование», отмечает издание.

Столицы, наиболее поддерживающие процесс интеграции, считают, что пришло время, поскольку, как сказала Розенкранц, «есть очень сильная поддержка со стороны польского председательства». Среди них Стокгольм, который сегодня поддерживает Киев «в 25 из 35 глав переговоров», заявила министр.

Цель состоит в том, чтобы к марту открыть пять «фундаментальных» разделов кластера. То есть, начать работу с Киевом над разделами о судоустройстве и основных правах, правосудии, свободе и безопасности, государственных закупках, статистике, финансовом контроле, а также экономических критериях, функционировании демократических институтов, реформе государственного управления.

Комиссар Марта Кос добавила, что «с технической точки зрения было бы возможно открыть кластер по внешним отношениям также в первой половине года». И что во время утренней дискуссии «многие государства-члены поддержали» эту цель. Эта поддержка имеет решающее значение, поскольку сама Европейская комиссия, которая готовит скрининговый отчет по внешним отношениям для представления в Совет ЕС, не может творить чудеса: «Мы должны пройти через процедуру Совета», – напомнила Кос.

Параллельно с работой на флангах наиболее скептически настроенных государств-членов «исключительно важно, чтобы Украина продолжала привлекаться», подчеркнула еврокомиссар.

Со своей стороны, как цитирует ее издание, Ольга Стефанишина заверила, что в отношении «фундаментального» кластера Киев уже определил приоритеты антикоррупционной реформы и реформы верховенства права и «подготовил свое видение реформы государственного управления».

Однако Украине придется преодолеть сопротивление со стороны стран-членов, менее приверженных Брюсселю, прежде всего Словакии и Венгрии. На долгом пути к членству в ЕС необходимо пройти около 150 голосований, все требуют единодушия.

Как отмечает издание, Будапешт и Братислава находятся «на тропе войны» после прекращения транзита российского газа через Украину и обвиняют Киев в отключении ключевого энергоснабжения для их территорий. «У нас было соглашение с Россией, которое закончилось 1 января, поэтому это не было неожиданностью», – пояснила Стефанишина, добавив, что Киев «долгое время поддерживает контакты со странами-членами и Европейской комиссией» и «полностью привержен обеспечению энергетической безопасности в Европе».

В свою очередь, как сообщили в офисе вице-премьера, она отметила, что Украина находится на завершающем этапе разработки дорожных карт реформ в сфере верховенства права и государственного управления, необходимых для открытия Кластера «Основ» и вскоре сможет представить их на рассмотрение стран-членов.

Она проинформировала своих европейских коллег о ходе скрининга в рамках кластера, посвященного функционированию Внутреннего рынка ЕС, а также сообщила, что уже на этой неделе Украина начинает двусторонние встречи по кластеру 6 «Внешние отношения».

Примечательно, что народный депутат Ярослав Железняк приоткрыл некоторые детали «скринингового репорта» по поводу фундаментального кластера переговоров. По его словам, он насчитывает 200 страниц, а в части относительно Государственного бюро расследований говорится, что ГБР нужно перезагружать по модели Бюро экономической безопасности, то есть провести «перезагрузку руководства и переаттестацию сотрудников».

Напомним, что нового руководителя БЭБ по новому закону будет отбирать комиссия с решающим голосом международных экспертов. Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала анализ, свидетельствующий, что из 43 кандидатов, несмотря на призывы подавать свои кандидатуры на конкурс, всего лишь 2 являются представителями бизнеса. Остальные кандидаты представляют НАБУ, прокуратуру, именно БЭБ, налоговиков.

Также следует отметить, что этот скрининговый отчет пока нигде не публиковался, значит неизвестно, каким образом с ним смог ознакомиться народный депутат.

Вместе с тем, на прошлой неделе из медиа стало известно, что Еврокомиссия передала Европейскому совету этот скрининговый отчет по кластеру «основ», о котором и говорит народный депутат.

Автор: Наталя Мамченко

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