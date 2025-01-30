Як отримати свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя

Яке майно не вважається спільною сумісною власністю чоловіка та дружини.

У Міністерстві юстиції роз’яснюють, що під час подружнього життя чоловік і жінка можуть набувати майно, що є їхньою спільною сумісною власністю, і майно, яке є особистою приватною власністю кожного з них. Питання права особистої приватної власності дружини та чоловіка і права спільної сумісної власності подружжя врегульовано у главах 7 та 8 Сімейного кодексу України.

Так, відповідно до вказаного кодексу майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Водночас не може бути спільним, зокрема, майно, яке набув один із подружжя на підставі договору дарування чи в порядку спадкування або ж придбане за кошти, які належали їй, йому особисто.

Чинне законодавство дозволяє отримати свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя або колишнього подружжя на підставі спільної заяви. Для цього необхідно звернутися до державного або приватного нотаріусів. Цей документ підтверджує право на майно та відкриває можливості для подальшого розпорядження ним.

Відповідно до статті 70 Закону України «Про нотаріат» нотаріус на підставі спільної письмової заяви подружжя видає одному або кожному з них свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя, набутому ним за час шлюбу.

Таке свідоцтво може бути видано кожному з подружжя під час перебування у шлюбі або після розірвання шлюбу.

Свідоцтво про право власності на житловий будинок, квартиру, дачу, садовий будинок, гараж, земельну ділянку та інше нерухоме майно видається нотаріусом за місцезнаходженням такого майна.

Свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя видається за умови подання документів, що підтверджують право власності на таке майно, або за наявності державної реєстрації права власності на таке майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

При видачі свідоцтва нотаріус перевіряє факт належності майна подружжю (колишньому подружжю) на праві спільної сумісної власності.

Які документи необхідно подати нотаріусу

паспорт громадянина України або інший документом, що посвідчує особу;

документи, що свідчать про шлюбні відносини. Це можуть бути свідоцтва про шлюб, про розірвання шлюбу, рішення суду, відмітки в паспорті про реєстрацію шлюбу;

документи, що підтверджують право власності на майно, або за наявності державної реєстрації права власності на таке майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Зазначений перелік не є вичерпним, оскільки нотаріус є процесуально незалежною особою і в залежності від обставин кожної вчинюваної нотаріальної дії відповідно до статті 4 Закону має право витребувати від фізичних та юридичних осіб відомості та документи, необхідні для її вчинення.

За наявності заборони відчуження житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя видається у разі згоди на те кредитора (відповідного податкового органу).

Якщо на вищевказане майно накладено арешт судовими чи слідчими органами, видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя відкладається до зняття арешту.

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