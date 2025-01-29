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Илон Маск предложил рассмотреть вопрос о возможности увольнения судей, выносящих несправедливые приговоры

19:17, 29 января 2025
Соответствующее сообщение глава DOGE Илон Маск сделал в связи с намерением судьи из Чикаго освободить члена венесуэльской банды.
Илон Маск предложил рассмотреть вопрос о возможности увольнения судей, выносящих несправедливые приговоры
Источник фото: AP Photo/ Benjamin Fanjoy
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Глава Департамента по эффективности правительства (DOGE) Илон Маск поставил вопрос о том, должна ли быть возможность уволить судью в США, если тот выносит несправедливые приговоры.

«Если ни один судья НИКОГДА не будет уволен со скамьи, независимо от того, КАК несправедливы их приговоры, наша правовая система фундаментально сломана.

Это должно случиться» – подчеркнул Маск.

Соответствующее сообщение он сделал, комментируя сюжет «Закрытая граница: судьи-активисты ведут войну против Трампа на каждом шагу. Например, чикагский судья собирается освободить венесуэльского нелегального преступника, пойманного во время рейда ICE».

Как сообщало ABC news, недавно 25 членов венесуэльской банды Tren de Aragua были арестованы ICE.

Администрация Дональда Трампа ранее заявила, что сосредоточится на депортации иммигрантов без легального статуса, которые совершили насильственные преступления.

Кроме того, «Судебно-юридическая газета» публиковала приказ судьи Окружного суда США округа Колумбия Лорен Алихан об административной приостановке, которым временно и частично блокируется выполнение указа Президента США Дональда Трампа относительно приостановки на 90 дней финансирования отдельных программ – в частности, иностранных грантов через USAID. Этот приказ будет действовать до 3 февраля 2025 г.

Следует отметить, что ключевой помощник Камалы Харрис Брайан Феллон, являвшийся соучредителем общественной организации Demand Justice, также в свое время продвигал расширение возможностей для увольнения судей.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», перед тем, как уйти с поста, президент США Джо Байден решил все же ветировать закон, предусматривающий создание вакансий для федеральных судей. Таким образом он не захотел давать избранному Президенту США Дональду Трампу шанс назначить больше судей и таким образом несколько обновить систему.

При этом, один из ближайших соратников Байдена и соавтор законопроекта, сенатор Крис Кунс потратил месяцы на то, чтобы создать 63 новых поста судей, и назвал это решение «печальным результатом», обвинив партийную политику в том, что она помешала двухпартийным усилиям.

Автор: Наталя Мамченко

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судья США увольнение Илон Маск

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