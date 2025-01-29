Бизнес просит Правительство продлить действующее бронирования на два месяца

Бизнес-сообщество просит продлить сроки обновления критичности и действующие бронирования на два месяца.

Компании-члены Европейской бизнес-ассоциации обратились в Правительство с просьбой продлить действующие бронирования на два месяца и сместить крайний срок обновления критичности до 30 апреля.

«После кибератак в конце 2024 года и достаточно длительного восстановления государственных реестров системы бронирования и, самое главное, предоставления компаниям статуса критических не работали все это время. Также остановка реестров привела к тому, что большинство органов власти со значительным опозданием утвердили свои отраслевые и региональные критерии.

Поэтому на уровне министерств и местных органов власти накопилась большая очередь заявок на получение такого статуса. Очевидно, что до 28 февраля государственный аппарат не сможет проработать все заявки и предоставить соответствующий статус всем действительно критическим предприятиям», – объяснили свою просьбу там.

Именно по этой причине, указывают в ЕБА, бизнес-сообщество обращается с просьбой повторно продлить действие действующих бронирований на два месяца и сместить крайний срок обновления критичности до 30 апреля, чтобы не перегружать ограниченные возможности действующей системы предоставления критичности и содействовать стабильной работе экономики.

Кроме того, указывают в сообществе, заявки на критичность подаются в январе, а налоговая отчетность за 4 квартал 2024 года – во второй половине февраля.

«Соответственно, необходимо внести срочные изменения в критерии и порядок предоставления критичности, а именно разрешить представлять отчетность за последний отчетный период, по которому исчерпаны установленные Налоговым кодексом сроки представления отчетности, в частности, в течение января и февраля 2025 года представлять отчет за 3 квартал 2024 года», – отмечают там.

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