Термін проходження ВЛК для обмежено придатних планують продовжити ще на 4 місяці

Виключення обов’язку проходження ВЛК стосуватимуться осіб віком до 25 років.

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В оборонному Комітеті Верховної Ради незабаром буде зареєстровано законопроект, який передбачає продовження терміну обов’язкового проходження військово-лікарської комісії для обмежено придатних осіб ще на чотири місяці. Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук.

За її словами, законопроєкт передбачає дві ключові зміни:

Продовження терміну обов’язкового проходження ВЛК до початку червня 2025 року.

Виключення обов’язку проходження ВЛК для осіб віком до 25 років, які визнані обмежено придатними.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук заявила, що строк проходження військово-лікарської комісії потрібно продовжити щонайменше на три місяці, щоб усі військовозобов'язані, які раніше були визнані обмежено придатними, встигли її пройти. Наразі обмежено придатні повинні пройти ВЛК до 4 лютого. Згодом Верещук повідомила, що термін для проходження ВЛК обмежено придатними можуть продовжити до червня.

Як писала «Судово-юридична газета», 4 травня 2024 року набув сили закон 3621-IX про повторний медичний огляд обмежено придатних. Відповідні зміни передбачає прийнятий в цілому як закон законопроект №10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

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