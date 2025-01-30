Одного з найвпливовіших демократів у США Боба Менендеса засудили до 11 років за корупцію

Суд США виніс один із найсуворіших вироків екс-сенатору Бобу Менендесу.

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Окружний суд США засудив екс-сенатора від штату Нью-Джерсі Боба Менендеса до 11 років ув’язнення за багаторічну корупційну схему, в якій він отримував хабарі у вигляді готівки та золотих злитків. Це один із найсуворіших вироків, коли-небудь винесених федеральному політику у Сполучених Штатах, повідомляє «Голос Америки».

За даними ЗМІ, під час оголошення вироку в переповненій залі суду в Нижньому Мангеттені панувала тиша. Менендес просив суддю про помилування, наголошуючи, що «все своє життя провів на державній службі» і «втратив усе».

Суддя Сідні Стайн, однак, зазначив, що докази проти екс-сенатора є переконливими і він зрадив довіру виборців. «Ви були на вершині політичної системи, але десь по дорозі збилися зі шляху», — заявив суддя.

Прокуратура вимагала для Менендеса 15 років ув’язнення, однак його адвокати назвали цей запит «надмірно жорстоким». Вони наполягали, що для 71-річного екс-сенатора це «мстиво і жорстоко», а також є «довічним і смертним вироком».

Менендеса визнали винним у хабарництві, змові, перешкоджанні правосуддю та діяльності як іноземного агента. За версією слідства, він отримував хабарі від осіб, пов’язаних із урядами Єгипту та Катару. ФБР під час обшуку в його будинку знайшло понад 480 тисяч доларів готівкою, захованих у шафах та куртках із його ім’ям, а також золоті злитки.

Разом із Менендесом засуджено його двох спільників — бізнесменів Ваеля Гану та Фреда Дайбеса. Вони отримали відповідно понад 8 та 7 років ув’язнення, а також штрафи у розмірі 1,3 та 1,75 мільйона доларів.

Дружина екс-сенатора Надін Менендес також є фігуранткою справи, але її суд перенесли через лікування від онкології. Засідання у її справі заплановане на 18 березня.

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