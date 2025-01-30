Судді поскаржилися на хамську поведінку і погрози від учасників судових процесів – Вищу раду правосуддя просять відреагувати

Нецензурна лайка та погрози на адресу суддів і працівників апарату суду змусили суддів звернутися до Ради правосуддя.

Джерело фото: Крюківський районний суд м. Кременчука

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Одразу двоє суддів повідомили до Вищої ради правосуддя про випадки некоректної поведінки громадян – учасників судових процесів.

Так, голова Крюківського районного суду м. Кременчука Іван Дядечко поінформував Раду правосуддя про чоловіка, який ходив по приміщеннях суду і нецензурною лайкою ображав суддів та працівників апарату суду.

Громадянин був незадоволений тим, як в суді розглядається цивільна справа щодо стягнення заборгованості за кредитним договором.

Врешті-решт громадянин потрапив на прийом до голови суду Івана Дядячка, однак конструктивної розмови не вийшло, оскільки учасник процесу почав ображати суддю, а потім взагалі дійшов до відвертих погроз.

Зокрема, учасник процесу пообіцяв створити голові суду проблеми при звільнені у відставку та й взагалі порадив судді «бути обережним».

У зв’язку з цим, Іван Дядечко звернув увагу Ради правосуддя, що дії громадянина є нічим іншим, як втручанням в діяльність судових органів (ст. 376 Кримінального кодексу).

А 17 січня до Ради правосуддя звернувся суддя Чорнухинського районного суду Полтавської області Сергій Крєпкий.

Суддя повідомив, що у нього в провадженні перебувала справа про встановлення факту спільного проживання однією сім’єю та визнання права власності на майно в порядку спадкування.

14 січня суддя Сергій Крєпкий відмовив у задоволенні зазначеного позову.

В судовому засіданні суддя оголосив вступну та резолютивну частину рішення, зміст рішення, а також порядок його оскарження.

Однак через деякий час секретар судового засідання передала судді Сергію Крєпкому «послання» від позивача.

Чоловік попросив передати судді, що він знає, де проживає суддя та пообіцяв залишити суддю та його сім’ю «без дому», тобто знищити майно судді.

Зазначені погрози суддя розцінив як цілком реальні і попросив Вищу раду правосуддя звернути увагу на ситуацію, що виникла під час здійснення суддею правосуддя.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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