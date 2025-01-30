Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Судді поскаржилися на хамську поведінку і погрози від учасників судових процесів – Вищу раду правосуддя просять відреагувати

07:30, 30 січня 2025
Нецензурна лайка та погрози на адресу суддів і працівників апарату суду змусили суддів звернутися до Ради правосуддя.
Судді поскаржилися на хамську поведінку і погрози від учасників судових процесів – Вищу раду правосуддя просять відреагувати
Джерело фото: Крюківський районний суд м. Кременчука
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Одразу двоє суддів повідомили до Вищої ради правосуддя про випадки некоректної поведінки громадян – учасників судових процесів.

Так, голова Крюківського районного суду м. Кременчука Іван Дядечко поінформував Раду правосуддя про чоловіка, який ходив по приміщеннях суду і нецензурною лайкою ображав суддів та працівників апарату суду.

Громадянин був незадоволений тим, як в суді розглядається цивільна справа щодо стягнення заборгованості за кредитним договором.

Врешті-решт громадянин потрапив на прийом до голови суду Івана Дядячка, однак конструктивної розмови не вийшло, оскільки учасник процесу почав ображати суддю, а потім взагалі дійшов до відвертих погроз.

Зокрема, учасник процесу пообіцяв створити голові суду проблеми при звільнені у відставку та й взагалі порадив судді «бути обережним».

У зв’язку з цим, Іван Дядечко звернув увагу Ради правосуддя, що дії громадянина є нічим іншим, як втручанням в діяльність судових органів (ст. 376 Кримінального кодексу).

А 17 січня до Ради правосуддя звернувся суддя Чорнухинського районного суду Полтавської області Сергій Крєпкий.

Суддя повідомив, що у нього в провадженні перебувала справа про встановлення факту спільного проживання однією сім’єю та визнання права власності на майно в порядку спадкування.

14 січня суддя Сергій Крєпкий відмовив у задоволенні зазначеного позову.

В судовому засіданні суддя оголосив вступну та резолютивну частину рішення, зміст рішення, а також порядок його оскарження.

Однак через деякий час секретар судового засідання передала судді Сергію Крєпкому «послання» від позивача.

Чоловік попросив передати судді, що він знає, де проживає суддя та пообіцяв залишити суддю та його сім’ю «без дому», тобто знищити майно судді.

Зазначені погрози суддя розцінив як цілком реальні і попросив Вищу раду правосуддя звернути увагу на ситуацію, що виникла під час здійснення суддею правосуддя.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя ВРП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд пояснив, коли настає кримінальна відповідальність за підкуп прокурора з метою зняття арешту і уникнення конфіскації майна

Адвокат власника компанії стверджував, що у прокурора не було реальної можливості самостійно зняти арешт, тому навіть, якщо говорити про винуватість засудженого, його дії мають кваліфікуватися як зловживання впливом.

У скринінговому звіті Єврокомісії йдеться про перезавантаження і переатестацію ДБР – Ярослав Железняк

За словами першого заступника голови комітету, перший скринінговий звіт Єврокомісії містить рекомендації стосовно перезавантаження керівництва ДБР та переатестації співробітників за моделлю Бюро економічної безпеки, тобто, з вирішальним голосом «міжнародників».

Судді поскаржилися на хамську поведінку і погрози від учасників судових процесів – Вищу раду правосуддя просять відреагувати

Нецензурна лайка та погрози на адресу суддів і працівників апарату суду змусили суддів звернутися до Ради правосуддя.

Ілон Маск запропонував розглянути питання можливості звільнення суддів, які виносять несправедливі вироки

Відповідний допис очільник DOGE Ілон Маск зробив в зв’язку з наміром судді з Чикаго звільнити члена венесуельської банди.

Рішення судді Лорен Аліхан стосується блокування можливості призупинити гранти від США, виплати за якими вже здійснюються – текст наказу

Став відомий зміст наказу судді окружного суду Лорен Аліхан стосовно блокування виконання меморандуму Бюджетного управління Білого дому, виданого на виконання указу Дональда Трампа.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Аркадій Бущенко
    Аркадій Бущенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Ірина Васильєва
    Ірина Васильєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді