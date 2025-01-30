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Судьи пожаловались на хамское поведение и угрозы от участников судебных процессов – Высший совет правосудия просят отреагировать

07:30, 30 января 2025
Нецензурная брань и угрозы в адрес судей и работников аппарата суда заставили судей обратиться в Совет правосудия.
Судьи пожаловались на хамское поведение и угрозы от участников судебных процессов – Высший совет правосудия просят отреагировать
Источник фото: Крюковский районный суд г. Кременчуга
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Сразу двое судей сообщили в Высший совет правосудия о случаях некорректного поведения граждан – участников судебных процессов.

Так, председатель Крюковского районного суда г. Кременчуга Иван Дядечко проинформировал Совет правосудия о мужчине, который ходил по помещениям суда и нецензурной бранью оскорблял судей и работников аппарата суда.

Гражданин был недоволен тем, как в суде рассматривается гражданское дело по взысканию задолженности по кредитному договору.

В конце концов, гражданин попал на прием к председателю суда Ивану Дядячко, однако конструктивного разговора не вышло, поскольку участник судебного процесса начал оскорблять судью, а затем вообще дошел до откровенных угроз.

В частности, участник процесса пообещал создать председателю суда проблемы при увольнении в отставку и вообще посоветовал судье «быть осторожным».

В связи с этим Иван Дядечко обратил внимание Совета правосудия, что действия гражданина не что иное, как вмешательство в деятельность судебных органов (ст. 376 Уголовного кодекса).

А 17 января в Совет правосудия обратился судья Чернухинского районного суда Полтавской области Сергей Крепкий.

Судья сообщил, что у него в производстве находилось дело об установлении факта совместного проживания одной семьей и признании права собственности на имущество в порядке наследования.

14 января судья Сергей Крепкий отказал в удовлетворении указанного иска.

В судебном заседании судья объявил вступительную и резолютивную часть решения, содержание решения и порядок его обжалования.

Однако через некоторое время секретарь судебного заседания передала судье Сергею Крепкому «послание» от истца.

Мужчина попросил передать судье, что он знает, где проживает судья и пообещал оставить судью и его семью «без дома», то есть уничтожить имущество судьи.

Данные угрозы судья расценил как вполне реальные и попросил Высший совет правосудия обратить внимание на ситуацию, возникшую при осуществлении судьей правосудия.

Автор: Вячеслав Хрипун

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