Одного из самых влиятельных демократов в США Боба Менендеса приговорили к 11 годам за коррупцию

Суд США вынес один из самых суровых приговоров экс-сенатору Бобу Менендесу.

Фото из открытых источников

Окружной суд США приговорил экс-сенатора от штата Нью-Джерси Боба Менендеса к 11 годам заключения за многолетнюю коррупционную схему, в которой он получал взятки в виде наличных денег и золотых слитков. Это один из самых суровых приговоров, когда-либо вынесенных федеральному политику в Соединенных Штатах, сообщает «Голос Америки».

По данным СМИ, во время оглашения приговора в переполненном зале суда в Нижнем Манхэттене царила тишина. Менендес просил судью о помиловании, подчеркивая, что «всю свою жизнь провел на государственной службе» и «потерял все».

Судья Сидни Стайн, однако, отметил, что доказательства против экс-сенатора являются убедительными и он предал доверие избирателей. «Вы были на вершине политической системы, но где-то по дороге сбились с пути», - заявил судья.

Прокуратура требовала для Менендеса 15 лет заключения, однако его адвокаты назвали этот запрос «чрезмерно жестоким». Они настаивали, что для 71-летнего экс-сенатора это «мстительно и жестоко», а также является «пожизненным и смертным приговором».

Менендеса признали виновным во взяточничестве, заговоре, препятствовании правосудию и деятельности в качестве иностранного агента. По версии следствия, он получал взятки от лиц, связанных с правительствами Египта и Катара. ФБР во время обыска в его доме нашло более 480 тысяч долларов наличными, спрятанных в шкафах и куртках с его именем, а также золотые слитки.

Вместе с Менендесом осуждены его два сообщника - бизнесмены Ваэль Гана и Фред Дайбес. Они получили соответственно более 8 и 7 лет заключения, а также штрафы в размере 1,3 и 1,75 миллиона долларов.

Жена экс-сенатора Надин Менендес также является фигуранткой дела, но ее суд перенесли из-за лечения от онкологии. Заседание по ее делу запланировано на 18 марта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.