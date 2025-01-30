Критично важливі програми фінансуватимуть внутрішніми ресурсами та коштами ЄС, – Зеленський

Президент України доручив знайти кошти для фінансування призупинених програм.

Фото: АрміяInform

Україна шукає внутрішні ресурси та підтримку європейських партнерів для фінансування програм, які раніше отримували кошти від США, але наразі призупинені. Про це він повідомив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

«Була вже початкова доповідь урядовців та команди Офісу – Олексія Кулеби та Віктора Микити – щодо критично важливих програм, які зараз призупинені, а раніше фінансувалися за рахунок американської підтримки. Деякі ключові речі я вже доручив робити за внутрішні наші кошти, а також – говорити з європейцями...», – зазначив Зеленський.

Крім того, Президент доручив розпочати фінансування деяких проектів за рахунок внутрішніх ресурсів і активізувати переговори з європейцями.

Пріоритетними напрямами залишаються:

гуманітарні ініціативи,

безпекові та соціальні проєкти,

розвиток розподіленої генерації,

підтримка ветеранів (ветеранські хаби, лінії підтримки, допомога у створенні бізнесів).

Також, за його словами, є певні питання і по лінії Міністерства охорони здоров’я, також – у галузі кібербезпеки: «Усім цим займаємось».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», практично 90% українських медіа виживали завдяки грантам, — розповіла директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк.

Крім того, «Судово-юридична газета» розібрала зміст наказу судді Окружного суду США округу Колумбія Лорен Аліхан про адміністративне призупинення, яким тимчасово і частково блокується виконання указу Президента США Дональда Трампа стосовно призупинення на 90 днів фінансування окремих програм – зокрема іноземних грантів через USAID, буде діяти до 3 лютого 2025 року. Рішення судді Лорен Аліхан стосується блокування можливості призупинити гранти від США, виплати за якими вже здійснюються. Раніше ми публікували цей Меморандум.

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