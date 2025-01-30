Німеччина може виділити Україні додаткові 3 млрд євро військової допомоги

Бюджетний комітет Німеччини закликав збільшити військову допомогу Україні на 3 млрд євро.

Фото: Reuters

Бюджетний комітет парламенту Німеччини закликав міністра фінансів Йорга Кукіса схвалити додаткову військову допомогу Україні на суму 3 млрд євро, повідомляє Reuters.

Запит підтримали опозиційні партії – Християнсько-демократичний союз (ХДС) та Вільні демократи (ВДП), тоді як представники правлячої коаліції – Соціал-демократична партія (СДПН) і Зелені – утрималися від голосування.

Остаточне рішення залежить від міністра фінансів, однак зазвичай такі запити задовольняються. У бюджеті Німеччини є достатньо коштів для цієї ініціативи, а канцлер Олаф Шольц також підтримує додаткову допомогу, хоча наполягає на її фінансуванні через механізм додаткових запозичень.

Ці 3 млрд євро можуть доповнити 8 млрд, передбачені для України у 2024 році. Водночас на 2025 рік німецька допомога скорочується до 4 млрд євро, оскільки очікується, що Київ зможе покрити частину своїх потреб завдяки кредиту G7 на 50 млрд доларів.

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