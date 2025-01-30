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30 січня – яке сьогодні свято та головні події

09:30, 30 січня 2025
В Україні відзначають День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ.
30 січня – яке сьогодні свято та головні події
Фото: News.Hochu.ua
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Сьогодні, 30 січня, у світі відзначають кілька важливих подій. У Сполучених Штатах вшановують пам’ять загиблих космонавтів у День пам’яті NASA. В Україні це День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил Украни.

Православна церква цього дня відзначає Собор трьох святителів: Василя Великого, Івана Золотоустого та Григорія Богослова.

Цього дня народилися:

Петро Дяченко (1895–1965) – український військовий діяч, генерал-поручник Армії УНР;

Василь Залуцький (Оробець) (1895–1973) – український художник, графік, скульптор (Канада);

Василь Орелецький (1895–1976) – український правознавець, публіцист, педагог, громадсько-політичний діяч (Німеччина);

Оксана Мешко (1905–1991) – педагог, правозахисниця, співзасновниця та голова Української Гельсінської групи;

Всеволод Нестайко (1930–2014) – письменник, драматург, класик української дитячої літератури.

Історичні події

1901 – митрополитом Галицьким став Андрей Шептицький.

1915 – перший в історії напад німецьких підводних човнів на французький порт Гавр.

1918 – Українська Центральна Рада ухвалила рішення про створення добровольчої армії.

1930 – початок масового розкуркулення в СРСР, що призвело до масштабних репресій селян.

1930 – запуск першого у світі радіозонда для дослідження атмосфери.

1932 – у Фінляндії введено «сухий закон».

1933 – до влади в Німеччині прийшла націонал-соціалістична партія на чолі з Адольфом Гітлером.

1992 – Україна приєдналася до Наради з безпеки і співробітництва в Європі, а також встановила дипломатичні відносини з Іспанією. У цей же день Ісландія визнала незалежність України.

1992 – Роберта Лінн Бондар, перша канадська жінка-астронавт українського походження, завершила восьмиденну місію на космічному шатлі «Діскавері».

2004 – створено першу статтю української Вікіпедії – «Атом».

2007 – у продаж надійшла операційна система Windows Vista.

2015 – масштабна пожежа у Фундаментальній бібліотеці ІНІОН у Москві, що спричинила значні втрати наукових архівів.

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ЗСУ свято

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