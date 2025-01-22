Трамп видав указ про заборону наймати працівників авіакомпаній за принципом різноманітності, зокрема наявності інвалідності

Дональд Трамп доручив Федеральному авіаційному управлінню зробити так, щоб працівників наймали на основі кваліфікації, а не різноманітності.

Фото: CNN

Президент США Дональд Трамп 21 січня підписав указ «Про забезпечення безпеки американців в авіації».

Як зазначено в указі, щодня Федеральне авіаційне управління (FAA) у складі Міністерства транспорту США контролює безпеку понад 45 000 рейсів і 2,9 мільйона авіапасажирів. Ці американці довіряють державним службовцям FAA своє життя, і тому вкрай важливо, щоб вони підтримували відданість ефективності.

«Однак під час попередньої адміністрації FAA зрадила свою місію, піднявши небезпечну дискримінацію над досконалістю. Наприклад, до моєї інавгурації веб-сайт FAA Diversity and Inclusion показав, що попередня адміністрація прагнула спеціально вербувати та наймати осіб із серйозними вадами, які могли вплинути на виконання їхніх важливих обов’язків» - зазначено в документі.

«Незаконне та дискримінаційне наймання за принципом різноманітності, справедливості та інклюзивності (DEI), у тому числі на основі раси, статі, інвалідності чи будь-яких інших критеріїв, окрім безпеки пасажирів авіакомпанії та загальної якості, компетентності та кваліфікації, завдає шкоди всім американцям, які заслуговують впевнено літати. Це також карає працьовитих американців, які хочуть служити в FAA, але не можуть цього зробити, оскільки у них немає необхідної інвалідності або кольору шкіри. Співробітники FAA повинні мати відповідну кваліфікацію та здатність виконувати свою роботу відповідно до найвищих стандартів досконалості», йдеться в указі.

Отже, указом доручено міністру транспорту та федеральному авіаційному адміністратору негайно повернутися до недискримінаційного найму на основі заслуг, як того вимагає закон.

Як зазначено у документі, «усі так звані ініціативи DEI, включно з усіма небезпечними політиками або практикою надання переваг, повинні бути негайно скасовані на користь найму, просування по службі та іншого ставлення до працівників на основі індивідуальних здібностей, компетентності, досягнень і відданості».

Відповідно до указу Міністр транспорту та Федеральний авіаційний адміністратор повинні перевірити минулу роботу та стандарти роботи всіх осіб на критичних посадах у сфері безпеки та вжити всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб будь-яка особа, яка не продемонструвала необхідні можливості, була замінена висококваліфікованим спеціалістом, який забезпечить першокласну безпеку та ефективність повітря.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня 2024 року стало відомо, що компанія Boeing, яка стикнулася з низкою проблем, розпускає відділ різноманітності DEI, щоб зосередитися на «системі ефективності, заснованої на заслугах».

Ілон Маск вказав у соціальних мережах, що деякі з проблем із якістю літаків пов’язано з бонусною винагородою, яку виплачували менеджменту компанії Boeing за досягнення цілей різноманітності. Як йдеться у повідомленні Ілона Маска, «корпоративна документація Boeing до SEC показує, що на початку 2022 року річний бонусний план для винагороди генерального директора та керівників за збільшення прибутку для акціонерів і пріоритет безпеки був змінений, щоб винагороджувати їх у разі досягнення цілей DEI».

Також, як писала «Судово-юридична газета», Федеральне управління персоналу США повідомило керівників агенцій і департаментів, що вони повинні вжити заходів для закриття всіх офісів різноманітності та інклюзії до кінця дня 22 січня та відправити державних службовців цих офісів в оплачувану відпустку.

Автор: Наталя Мамченко

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