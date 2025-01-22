Адміністрація Трампа відсторонила усіх співробітників розформованих офісів різноманітності DEIA

Державних службовців, які працювали в офісах різноманітності, з 22 січня відправляють в оплачувану відпустку.

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Федеральне управління персоналу США повідомило керівників агенцій і департаментів, що вони повинні вжити заходів для закриття всіх офісів різноманітності та інклюзії до кінця дня 22 січня та відправити державних службовців цих офісів в оплачувану відпустку, повідомляє Fox News Digital.

Виконувач обов’язків директора Управління персоналом Чарльз Езелл 21 січня увечері надіслав пам’ятку керівникам і виконувачам обов’язків керівників департаментів і агенцій, вказавши їм, що не пізніше 17:00 середи, 22 січня, вони повинні:

надіслати сповіщення на рівні агентства працівникам, поінформувавши їх про закриття та запитавши працівників, чи знають вони про будь-які спроби приховати ці програми за допомогою кодованих або неточних слів.

надіслати сповіщення всім працівникам офісів із питань різноманітності, справедливості, інклюзії та доступності (DEIA) про те, що їх відправляють в оплачувану адміністративну відпустку, яка набуває чинності негайно, коли агентство вживає заходів щодо закриття/припинення всіх ініціатив, офісів і програм DEIA.

Видалити всі зовнішні ЗМІ (веб-сайти, облікові записи в соціальних мережах тощо) офісів DEIA

Відкликати будь-які остаточні або незавершені документи, директиви, накази, матеріали та плани фінансування, видані агентством у відповідь на наразі скасований виконавчий наказ 14035 «Різноманітність, справедливість, інтеграція та доступність у федеральній робочій силі» (25 червня 2021 р.)

Скасувати будь-які навчання, пов’язані з DEIA, і припинити роботу будь-яких підрядників, пов’язаних з DEIA.

Меморандум також доручає керівникам установ і відомств до обіду четверга, 23 січня, вони повинні повідомити Федеральне управління персоналом:

повний список офісів DEIA та будь-яких співробітників, які були в цих офісах станом на 5 листопада 2024 р.

повний список усіх агентських контрактів, пов’язаних із DEIA, станом на 5 листопада 2024 року.

До 17 години 24 січня керівники агенцій повинні подати до Управління персоналом:

письмовий план виконання заходів щодо скорочення працівників, які працюють в офісі DEIA

список усіх описів контрактів або посад персоналу, які були змінені з 5 листопада 2024 року, щоб приховати їх зв’язок із програмами DEIA.

Меморандум з’явився після того, як Президент США Дональд Трамп підписав указ про виключення всіх програм DEI з федерального уряду.

Нагадаємо, як раніше зазначали медіа США, у пожежах у Лос-Анжелесі звинуватили політику різноманітності, через яку з пожежної служби було скорочено чоловіків. Також республіканці зазначали, що через цю політику було реалізовано замах на тоді ще кандидата у Президенти США Дональда Трампа. Крім того, політику різноманітності називали серед причин проблем у компанії Boeing.

Як зазначено в указі Трампа від 20 січня, «адміністрація Байдена нав’язала незаконні та аморальні програми дискримінації під назвою «розмаїття, справедливість та залучення» (DEI) практично до всіх аспектів федерального уряду, починаючи від безпеки авіаперевезень і закінчуючи військовими.

Це були узгоджені зусилля, що виникли з першого дня перебування президента Байдена на посаді, коли він видав виконавчий наказ 13985.

Згідно з виконавчим наказом 13985 і подальшими наказами, майже кожне федеральне агентство та організація подали «Плани дій щодо справедливості», щоб детально розповісти про те, як вони сприяли проникненню DEI у федеральний уряд. Публічний оприлюднення цих планів продемонструвало величезне марнотратство та ганебну дискримінацію. Це закінчується сьогодні. Американці заслуговують на уряд, який зобов’язаний служити кожній людині з однаковою гідністю та повагою та витрачати дорогоцінні ресурси платників податків лише на те, щоб зробити Америку великою».

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», Дональд Трамп також підписав указ, за яким усі керівники департаментів і агенцій США, які відповідають за програми іноземної допомоги, повинні негайно призупинити нові зобов’язання та виплати коштів іноземним країнам і неурядовим організаціям-виконавцям, міжнародним організаціям і підрядникам до перегляду таких програм на ефективність і відповідність зовнішній політиці США. Призупинення виплат відбудеться на 90 днів, доки не буде проведено аудит.

Автор: Наталя Мамченко

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