Администрация Трампа отстранила всех сотрудников расформированных офисов разнообразия DEIA

Государственных служащих, работавших в офисах разнообразия, с 22 января отправляют в оплачиваемый отпуск.

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Федеральное управление персонала США сообщило руководителям агентств и департаментов, что они должны принять меры по закрытию всех офисов разнообразия и инклюзии до конца дня 22 января и отправить государственных служащих этих офисов в оплачиваемый отпуск, сообщает Fox News Digital.

Исполняющий обязанности директора Управления персоналом Чарльз Эзелл 21 января вечером прислал памятку руководителям и исполняющим обязанности руководителей департаментов и агентств, указав им, что не позднее 17:00 среды, 22 января, они должны:

отправить уведомления на уровне агентства работникам, проинформировав их о закрытии и спросив работников, знают ли они о каких-либо попытках скрыть эти программы с помощью кодированных или неточных слов

отправить уведомления всем сотрудникам офисов по разнообразию, справедливости, инклюзии и доступности (DEIA) о том, что их отправляют в оплачиваемый административный отпуск, который вступает в силу немедленно, когда агентство принимает меры по закрытию/прекращению всех инициатив, офисов и программ DEIA.

Удалить все внешние СМИ (веб-сайты, аккаунты в социальных сетях и т.п.) офисов DEIA

Отозвать любые окончательные или незавершенные документы, директивы, приказы, материалы и планы финансирования, выданные агентством в ответ отмененный исполнительный приказ 14035 «Разнообразие, справедливость, интеграция и доступность в федеральной рабочей силе» (25 июня 2021 г.)

Отменить любые учения, связанные с DEIA, и прекратить работу любых подрядчиков, связанных с DEIA.

Меморандум также поручает руководителям учреждений и ведомств до обеда четверга, 23 января, они должны сообщить Федеральному управлению персоналом:

полный список офисов DEIA и любых сотрудников, находившихся в этих офисах по состоянию на 5 ноября 2024 г.

полный список всех агентских контрактов, связанных с DEIA, по состоянию на 5 ноября 2024 года.

До 17 часов 24 января руководители агентств должны подать в Управление персоналом:

письменный план выполнения мероприятий по сокращению работников, работающих в офисе DEIA

список всех описаний контрактов или должностей персонала, которые были изменены с 5 ноября 2024 г., чтобы скрыть их связь с программами DEIA.

Меморандум появился после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ об исключении всех программ DEI из федерального правительства.

Напомним, как ранее отмечали медиа США, в пожарах в Лос-Анджелесе обвинили политику разнообразия, из-за которой с пожарной службы были сокращены мужчины. Также республиканцы отмечали, что из-за этой политики было реализовано покушение на тогда еще кандидата в Президенты США Дональда Трампа. Кроме того, политику разнообразия называли среди причин проблем у компании Boeing.

Как отмечено в указе Трампа от 20 января, «администрация Байдена навязала незаконные и безнравственные программы дискриминации под названием «разнообразие, справедливость и привлечение» (DEI) практически ко всем аспектам федерального правительства, начиная от безопасности авиаперевозок и заканчивая военными.

Это были согласованные усилия, возникшие с первого дня пребывания президента Байдена в должности, когда он издал исполнительный приказ 13985 года.

Согласно исполнительному приказу 13985 и последующим приказам, почти каждое федеральное агентство и организация предоставили «Планы действий по справедливости», чтобы подробно рассказать о том, как они способствовали проникновению DEI в федеральное правительство. Публичное обнародование этих планов продемонстрировало огромную расточительность и позорную дискриминацию. Это кончается сегодня. Американцы заслуживают правительства, которое обязано служить каждому человеку с одинаковым достоинством и уважением и тратить драгоценные ресурсы налогоплательщиков только на то, чтобы сделать Америку большой».

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Дональд Трамп также подписал указ, согласно которому все руководители департаментов и агентств США, отвечающие за программы иностранной помощи, должны немедленно приостановить новые обязательства и выплаты средств иностранным странам и неправительственным организациям -исполнителям, международным организациям и подрядчикам для пересмотра таких программ на эффективность и соответствие внешней политике США. Приостановка выплат состоится на 90 дней, пока не будет проведен аудит.

Автор: Наталя Мамченко

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