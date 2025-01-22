Администрация Трампа отстранила всех сотрудников расформированных офисов разнообразия DEIA

Федеральное управление персонала США сообщило руководителям агентств и департаментов, что они должны принять меры по закрытию всех офисов разнообразия и инклюзии до конца дня 22 января и отправить государственных служащих этих офисов в оплачиваемый отпуск, сообщает Fox News Digital.
Исполняющий обязанности директора Управления персоналом Чарльз Эзелл 21 января вечером прислал памятку руководителям и исполняющим обязанности руководителей департаментов и агентств, указав им, что не позднее 17:00 среды, 22 января, они должны:
Меморандум также поручает руководителям учреждений и ведомств до обеда четверга, 23 января, они должны сообщить Федеральному управлению персоналом:
До 17 часов 24 января руководители агентств должны подать в Управление персоналом:
Меморандум появился после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ об исключении всех программ DEI из федерального правительства.
Напомним, как ранее отмечали медиа США, в пожарах в Лос-Анджелесе обвинили политику разнообразия, из-за которой с пожарной службы были сокращены мужчины. Также республиканцы отмечали, что из-за этой политики было реализовано покушение на тогда еще кандидата в Президенты США Дональда Трампа. Кроме того, политику разнообразия называли среди причин проблем у компании Boeing.
Как отмечено в указе Трампа от 20 января, «администрация Байдена навязала незаконные и безнравственные программы дискриминации под названием «разнообразие, справедливость и привлечение» (DEI) практически ко всем аспектам федерального правительства, начиная от безопасности авиаперевозок и заканчивая военными.
Это были согласованные усилия, возникшие с первого дня пребывания президента Байдена в должности, когда он издал исполнительный приказ 13985 года.
Согласно исполнительному приказу 13985 и последующим приказам, почти каждое федеральное агентство и организация предоставили «Планы действий по справедливости», чтобы подробно рассказать о том, как они способствовали проникновению DEI в федеральное правительство. Публичное обнародование этих планов продемонстрировало огромную расточительность и позорную дискриминацию. Это кончается сегодня. Американцы заслуживают правительства, которое обязано служить каждому человеку с одинаковым достоинством и уважением и тратить драгоценные ресурсы налогоплательщиков только на то, чтобы сделать Америку большой».
Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Дональд Трамп также подписал указ, согласно которому все руководители департаментов и агентств США, отвечающие за программы иностранной помощи, должны немедленно приостановить новые обязательства и выплаты средств иностранным странам и неправительственным организациям -исполнителям, международным организациям и подрядчикам для пересмотра таких программ на эффективность и соответствие внешней политике США. Приостановка выплат состоится на 90 дней, пока не будет проведен аудит.
Автор: Наталя Мамченко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.