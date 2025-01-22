В Киеве сообщили подозрение айтишникам, которые «оформили» себе скидку на украшения Pandora

Расследование установило, что подозреваемые заказывали на сайте ювелирные изделия таким образом, чтобы фактически за них ничего не платить.

В столице направили в суд обвинительный акт в отношении трех молодых людей в возрасте от 20 до 21 года, подозреваемых в мошенническом завладении ювелирными украшениями марки «Pandora» по ч. 3 и ч. 4 ст. 190 УК Украины. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Как указывается, досудебным расследованием было установлено, что парни, имеющие высшее образование в сфере компьютерных технологий, заказывали на сайте официального дистрибьютора украшений ювелирные изделия таким образом, чтобы фактически за них ничего не платить.

«Для этого обвиняемые во время онлайн-оплаты отмечали, что имеют сертификаты на скидку от 50%. На самом же деле они подбирали цифры сертификатов, таким образом обманывая продавца ювелирных изделий. Приобретенные украшения «покупатели» получали по почте», – пишут в прокуратуре.

По версии следствия, так подозреваемые заказали ювелирные изделия на более чем 150 тысяч гривен. Украшения ведь либо дарили, либо продавали через объявления.

В Киевской городской прокуратуре указывают, что все трое молодых людей свою вину признают и частично возместили стоимость ювелирных изделий.

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