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У Києві повідомили підозру айтішнікам, які «оформили» собі знижку на прикраси Pandora

16:52, 22 січня 2025
Розслідування встановило, що підозрювані замовляли на сайті ювелірні вироби таким чином, щоб фактично нічого за них не платити.
У Києві повідомили підозру айтішнікам, які «оформили» собі знижку на прикраси Pandora
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У столиці скерували до суду обвинувальний акт відносно трьох молодиків віком від 20 до 21 року, яких підозрюють у шахрайському заволодінні ювелірними прикрасами марки «Pandora» за ч. 3 та ч. 4 ст. 190 КК України. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Як вказується, досудовим розслідуванням було встановлено, що хлопці, які мають вищу освіту у сфері комп’ютерних технологій, замовляли на сайті офіційного дистриб’ютора прикрас ювелірні вироби таким чином, щоб фактично нічого за них не платити.

«Для цього обвинувачені під час онлайн оплати зазначали, що мають сертифікати на знижку від 50%. Насправді ж вони підбирали цифри сертифікатів, таким чином ошукуючи продавця ювелірних виробів. Придбані прикраси «покупці» отримували поштою», - пишуть у прокуратурі.

За версією слідства, так підозрювані замовили ювелірних виробів на понад 150 тисяч гривень. Прикраси ж або дарували, або продавали через оголошення.

У Київській міській прокуратурі вказують, що усі троє хлопців свою вину визнають та частково відшкодували вартість ювелірних виробів.

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прокуратура Київ

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