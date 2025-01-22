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Україна розраховує на прогрес у вступі до ЄС під час польського головування – Андрій Сибіга

14:12, 22 січня 2025
Україна сподівається відкрити два переговорні кластери під час польського головування в Раді ЄС.
Україна розраховує на прогрес у вступі до ЄС під час польського головування – Андрій Сибіга
Фото: DW
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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна розраховує на відкриття принаймні двох переговорних кластерів під час польського головування в Раді Європейського Союзу. Це стало можливим завдяки новій динаміці та прискореному процесу на шляху до вступу країни до ЄС, пише «Інтерфакс-Україна».

«Нам потрібна нова динаміка і швидкість на нашому шляху до вступу. Тому ми справді розраховуємо, що під час польського головування, а потім данського головування, нам вдасться відкрити щонайменше два кластери», — зазначив Сибіга під час сесії «Enlarge to Prosper: Will Europe Grow?» на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Міністр наголосив, що Україна сподівається на підтримку членів ЄС, зокрема в контексті відкриття кластерів під час польського головування. За його словами, цей рік стане важливим для процесу розширення ЄС.

Крім того, Сибіга звернув увагу на виклики, пов'язані з реконструкцією України, яка може стати "проєктом століття" для Європи. Він підкреслив, що це також може стати важливим поштовхом для економіки ЄС, оскільки оцінені збитки на даному етапі складають близько 600 мільярдів доларів.

«Це також, як мені здається, буде тригером для економіки ЄС. Це буде можливість для економіки ЄС, для компаній ЄС. Ми говоримо про збитки приблизно в 600 мільярдів на цьому етапі. Тож величезні виклики і величезні можливості. І я думаю, що якщо ми об'єднаємо наші зусилля, ми зробимо цю частину світу набагато безпечнішою», — закликав міністр.

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Польща ЄС МЗС Рада Європи Андрій Сибіга

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