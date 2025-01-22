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В Україні встановлено рекорд із розкриття вбивств за час Незалежності

13:36, 22 січня 2025
У 2024 році в Україні розкрито понад тисячу вбивств, більшість злочинців понесли відповідальність.
В Україні встановлено рекорд із розкриття вбивств за час Незалежності
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Минулого року на території України було зареєстровано 1052 умисних убивства, з яких у 1043 випадках злочинців притягнули до відповідальності. Про це повідомив заступник голови Національної поліції України та начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.

У найскладніший період повномасштабної війни Нацполіція продовжує ефективно розкривати тяжкі злочини.

Деталі злочинів:

  • Замовні вбивства: 11 випадків.
  • Із застосуванням гранат і вибухівки: 33 випадки.
  • Із використанням вогнепальної зброї: 183 випадки.
  • Із застосуванням холодної зброї: 435 випадків.
  • Спроби приховати злочини через розчленування тіл: 3 випадки.
  • Вбивства, поєднані зі зґвалтуванням: 5 випадків.

Жертви та злочинці:

Серед 1120 потерпілих — 829 чоловіків, 254 жінки та 37 дітей.

До суду за ці злочини було передано:

  • 954 чоловіків,
  • 87 жінок,
  • 21 неповнолітню особу.

«Вбивства — найжахливіший прояв насильства та кримінальний злочин. Усім суспільством, разом, маємо працювати над тим, щоб мінімізувати це. Правоохоронці роблять все, щоб ті, хто позбавив людину найціннішого – життя, були притягнуті до відповідальності», - підсумував Андрій Нєбитов.

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Національна поліція вбивство

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