В Україні встановлено рекорд із розкриття вбивств за час Незалежності

Минулого року на території України було зареєстровано 1052 умисних убивства, з яких у 1043 випадках злочинців притягнули до відповідальності. Про це повідомив заступник голови Національної поліції України та начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.
У найскладніший період повномасштабної війни Нацполіція продовжує ефективно розкривати тяжкі злочини.
Деталі злочинів:
Жертви та злочинці:
Серед 1120 потерпілих — 829 чоловіків, 254 жінки та 37 дітей.
До суду за ці злочини було передано:
«Вбивства — найжахливіший прояв насильства та кримінальний злочин. Усім суспільством, разом, маємо працювати над тим, щоб мінімізувати це. Правоохоронці роблять все, щоб ті, хто позбавив людину найціннішого – життя, були притягнуті до відповідальності», - підсумував Андрій Нєбитов.
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