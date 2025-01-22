В Украине установлен рекорд по раскрытию убийств за время Независимости

В прошлом году на территории Украины было зарегистрировано 1052 умышленных убийства, из которых в 1043 случаях преступников привлекли к ответственности. Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины и начальник криминальной полиции Андрей Небытов.
В самый сложный период полномасштабной войны Нацполиция продолжает эффективно раскрывать тяжкие преступления.
Детали преступлений:
Жертвы и преступники:
Среди 1120 потерпевших - 829 мужчин, 254 женщины и 37 детей.
В суд за эти преступления были переданы:
«Убийства - самое ужасное проявление насилия и уголовное преступление. Всем обществом, вместе, должны работать над тем, чтобы минимизировать это. Правоохранители делают все, чтобы те, кто лишил человека самого ценного - жизни, были привлечены к ответственности», - подытожил Андрей Небытов.
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