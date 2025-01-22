В Украине установлен рекорд по раскрытию убийств за время Независимости

В 2024 году в Украине раскрыто более тысячи убийств, большинство преступников понесли ответственность.

В прошлом году на территории Украины было зарегистрировано 1052 умышленных убийства, из которых в 1043 случаях преступников привлекли к ответственности. Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины и начальник криминальной полиции Андрей Небытов.

В самый сложный период полномасштабной войны Нацполиция продолжает эффективно раскрывать тяжкие преступления.

Детали преступлений:

Заказные убийства: 11 случаев.

С применением гранат и взрывчатки: 33 случая.

С использованием огнестрельного оружия: 183 случая.

С применением холодного оружия: 435 случаев.

Попытки скрыть преступления через расчленение тел: 3 случая.

Убийства, соединенные с изнасилованием: 5 случаев.

Жертвы и преступники:

Среди 1120 потерпевших - 829 мужчин, 254 женщины и 37 детей.

В суд за эти преступления были переданы:

954 мужчины,

87 женщин,

21 несовершеннолетний.

«Убийства - самое ужасное проявление насилия и уголовное преступление. Всем обществом, вместе, должны работать над тем, чтобы минимизировать это. Правоохранители делают все, чтобы те, кто лишил человека самого ценного - жизни, были привлечены к ответственности», - подытожил Андрей Небытов.

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