Практика судов
  1. В Украине

В Украине установлен рекорд по раскрытию убийств за время Независимости

13:36, 22 января 2025
В 2024 году в Украине раскрыто более тысячи убийств, большинство преступников понесли ответственность.
В Украине установлен рекорд по раскрытию убийств за время Независимости
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В прошлом году на территории Украины было зарегистрировано 1052 умышленных убийства, из которых в 1043 случаях преступников привлекли к ответственности. Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины и начальник криминальной полиции Андрей Небытов.

В самый сложный период полномасштабной войны Нацполиция продолжает эффективно раскрывать тяжкие преступления.

Детали преступлений:

  • Заказные убийства: 11 случаев.
  • С применением гранат и взрывчатки: 33 случая.
  • С использованием огнестрельного оружия: 183 случая.
  • С применением холодного оружия: 435 случаев.
  • Попытки скрыть преступления через расчленение тел: 3 случая.
  • Убийства, соединенные с изнасилованием: 5 случаев.

Жертвы и преступники:

Среди 1120 потерпевших - 829 мужчин, 254 женщины и 37 детей.

В суд за эти преступления были переданы:

  • 954 мужчины,
  • 87 женщин,
  • 21 несовершеннолетний.

«Убийства - самое ужасное проявление насилия и уголовное преступление. Всем обществом, вместе, должны работать над тем, чтобы минимизировать это. Правоохранители делают все, чтобы те, кто лишил человека самого ценного - жизни, были привлечены к ответственности», - подытожил Андрей Небытов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция убийство

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Подача рукописной нечитаемой апелляционной жалобы, на обороте которой содержатся другие тексты, не является основанием для ее возвращения – Верховный Суд

Апелляционный суд, возвращая жалобу, указал, что она выполнена рукописным нечитаемым текстом на бумаге, содержащей складской документ на покупку товара и фотокопию выписки из договора аренды, что следует расценивать как проявление неуважения к суду – что решил Верховный Суд.

Правительство внесло законопроект о внедрении рыночного надзора за продукцией, продаваемой через интернет

Законопроект вводит рыночный надзор за продукцией, реализуемой через интернет или с помощью других способов дистанционной торговли.

«Это были просто ложные слова от некоторых государств, что «да, Украина будет в НАТО» — Владимир Зеленский

«Вопрос Украины в НАТО зависит от США, конкретно от позиции Президента США. Если Трамп будет готов видеть Украину в НАТО, то мы будем в НАТО. Все будут за», —Владимир Зеленский.

Трамп издал указ о запрете нанимать сотрудников авиакомпаний по принципу разнообразия, в частности наличия инвалидности

Дональд Трамп поручил Федеральному авиационному управлению сделать так, чтобы работников нанимали на основе квалификации, а не разнообразия.

Администрация Трампа отстранила всех сотрудников расформированных офисов разнообразия DEIA

Государственных служащих, работавших в офисах разнообразия, с 22 января отправляют в оплачиваемый отпуск.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Давній
    Віталій Давній
    суддя Чернівецького апеляційного суду