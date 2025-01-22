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У Києві розширили можливості для повернення евакуйованого авто

13:18, 22 січня 2025
Для міського застосунку Київ Цифровий запустили оновлення, щоб простити повернення евакуйованого авто.
У Києві розширили можливості для повернення евакуйованого авто
Джерело фото: Уніан
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У міського застосунку Київ Цифровий запустили оновлення, щоб спростити процес повернення евакуйованих автомобілів. Одна з ключових новацій – можливість завантажувати документи різними способами.

Як вказують у КМДА, тепер завантажити документи, які необхідні для повернення авто, можна різними способами. Якщо немає посвідчення водія або свідоцтва про реєстрацію в Дії, один документ можна завантажити через Дію, а інший – сфотографувати і додати в Київ Цифровий.

Ще одна важлива зміна стосується зворотного зв’язку щодо завантажених фото. У разі, якщо інспектор відхилить фото через невідповідність, користувач отримає пуш-сповіщення з детальним поясненням, як саме слід скоригувати зображення. Це дасть змогу уникнути непорозумінь і значно прискорить процес обробки заяв.

В оновленні також вдосконалили функцію прогнозування часу перевірки заяви. Тепер користувачі зможуть дізнатися точний час затвердження заявки. Зазвичай перевірка триває не більше 15 хвилин, утім тепер очікування стане ще більш передбачуваним, вказують у КМДА.

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Київ автомобіль евакуація

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