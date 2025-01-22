Кабмін покращить дисципліну отримувачів пільг зі сплати за спожиті житлово-комунальні послуги, зокрема військовослужбовців

Військовослужбовці, а також особи, звільнені з військової служби, які стали особами з інвалідністю під час проходження служби, та члени їх сімей, яким надаються пільги, будуть зобов’язані щомісяця спрямовувати кошти виплаченої пільги на оплату спожитих житлово-комунальних послуг.

Кабмін зареєстрував у парламенті законопроект 12427 щодо надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Пропонується встановити, що пільгові категорії громадян зобов’язані щомісяця спрямовувати кошти виплаченої пільги на оплату спожитих житлово-комунальних послуг, а умови надання пільг у разі відсутності оплати спожитих житлово-комунальних послуг коштами пільг, визначаються у порядку, встановленому Кабміном.

Зокрема, військовослужбовці, а також особи, звільнені з військової служби, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби, та члени їх сімей, які перебувають на їх утриманні, батьки та члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, яким надаються пільги, будуть зобов’язані щомісяця спрямовувати кошти виплаченої пільги на оплату спожитих житлово-комунальних послуг. Умови надання пільг у разі відсутності оплати спожитих житлово-комунальних послуг коштами пільг визначаються у порядку, встановленому Кабміном.

Як зазначає уряд, щороку з державного бюджету виділяється щонайменше 40 млрд грн на соціальну підтримку громадян для оплати житлово-комунальних послуг, яка надається у вигляді житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Зокрема, у 2024 році близько 17,2 млрд грн було спрямовано на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг та майже 30,3 млрд грн – на надання житлових субсидій.

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг та житлові субсидії надаються їх отримувачам виключно у грошовій готівковій формі органами Пенсійного фонду. Таким чином, держава спрямовує кошти отримувачам пільг та житлових субсидій відповідно до їх цільового призначення, – для оплати спожитих житлово-комунальних послуг.

Водночас спостерігається тенденція до погіршення платіжної дисципліни отримувачів пільг зі сплати за спожиті житлово-комунальні послуги. При цьому вчасно оплачені платіжки – це стала енергетична система та безперебійна робота підприємств критичної інфраструктури, а податки, відповідно, – це кошти для Збройних Сил України та для соціальних виплат.

За повідомленням Пенсійного фонду, на 1.08.2024 загальна сума боргу громадян, яким надається пільга на оплату житлово-комунальних послуг, становила 732,9 млн грн (із них 243,2 млн грн (33,2%) на послугу з централізованого теплопостачання, 116,9 млн грн (16,0%) – з постачання природного газу, 98,6 млн грн (13,5%) – з постачання електричної енергії). При цьому з 1.08.2024 до Пенсійного фонду з питання надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг звернулося понад 17 тис. пільговиків, у яких, за інформацією, отриманою від надавачів житлово-комунальних послуг, наявний борг у розмірі 52,7 млн гривень.

Державна підтримка на оплату житлово-комунальних послуг надається не лише у вигляді пільг, а й у вигляді житлових субсидій. Програма житлових субсидій забезпечує підтримкою домогосподарства, які не можуть самотужки сплачувати за житлово-комунальні послуги. Такий вид підтримки не залежить від статусу особи, а визначається залежно від фінансово-майнової спроможності сім’ї.

Варто зазначити, що однією з умов призначення житлової субсидії є відсутність заборгованості з оплати спожитих житлово-комунальних послуг або, принаймні, наявність договору реструктуризації такої заборгованості між надавачем та споживачем послуги. Така вимога забезпечує контроль платіжної дисципліни та цільове використання коштів отримувачами житлової субсидії.

Згідно із Законом «Про житлово-комунальні послуги» надання житлово-комунальних послуг здійснюється виключно на договірних засадах. Громадяни зобов’язані оплачувати надані житлово-комунальні послуги за цінами / тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у строки, визначені відповідними договорами.

При цьому в законодавстві відсутні норми щодо врахування факту наявності заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг при наданні пільг. Для врегулювання зазначених питань розроблено цей законопроект.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.