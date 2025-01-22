Кабмин улучшит дисциплину получателей льгот по оплате за потребленные жилищно-коммунальные услуги, в том числе военнослужащих

Военнослужащие, а также лица, уволенные с военной службы, ставшие лицами с инвалидностью во время прохождения службы, и члены их семей, которым предоставляются льготы, будут обязаны ежемесячно направлять средства выплаченной льготы на оплату потребленных жилищно-коммунальных услуг.

Кабмин зарегистрировал в парламенте законопроект 12427 о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Предлагается установить, что льготные категории граждан обязаны ежемесячно направлять средства выплаченной льготы на оплату потребленных жилищно-коммунальных услуг, а условия предоставления льгот при отсутствии оплаты потребленных жилищно-коммунальных услуг средствами льгот определяются в порядке, установленном Кабмином.

В частности, военнослужащие, а также лица, уволенные с военной службы, ставшие лицами с инвалидностью во время прохождения военной службы, и члены их семей, находящиеся на их содержании, родители и члены семей военнослужащих, погибших (умерших) или пропавших без вести под время прохождения военной службы, которым предоставляются льготы, будут обязаны ежемесячно направлять средства выплаченной льготы на оплату потребленных жилищно-коммунальных услуг. Условия предоставления льгот при отсутствии оплаты потребленных жилищно-коммунальных услуг средствами льгот определяются в порядке, установленном Кабмином.

Как отмечает правительство, ежегодно из государственного бюджета выделяется, по меньшей мере, 40 млрд грн на социальную поддержку граждан для оплаты жилищно-коммунальных услуг, предоставляемой в виде жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности, в 2024 году около 17,2 млрд грн было направлено на предоставление льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и почти 30,3 млрд грн – на предоставление жилищных субсидий.

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и субсидии предоставляются их получателям исключительно в денежной наличной форме органами Пенсионного фонда. Таким образом, государство направляет средства получателям льгот и жилищных субсидий в соответствии с их целевой назначением – для оплаты потребленных жилищно-коммунальных услуг.

В то же время, наблюдается тенденция к ухудшению платежной дисциплины получателей льгот по уплате за потребленные жилищно-коммунальные услуги. При этом вовремя оплаченные платежки – это постоянная энергетическая система и бесперебойная работа предприятий критической инфраструктуры, а налоги соответственно – это средства для Вооруженных Сил Украины и для социальных выплат.

По сообщению Пенсионного фонда, на 1.08.2024 общая сумма долга граждан, которым предоставляется льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг, составила 732,9 млн грн (из них 243,2 млн грн (33,2%) на услугу централизованного теплоснабжения, 116,9 млн грн (16,0%) – по поставкам природного газа, 98,6 млн грн (13,5%) – по поставкам электрической энергии). При этом с 1.08.2024 в Пенсионный фонд по вопросу предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось более 17 тыс. льготников, у которых, по информации, полученной от поставщиков жилищно-коммунальных услуг, имеется долг в размере 52,7 млн. гривен.

Государственная поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг предоставляется не только в виде льгот, но и в виде жилищных субсидий. Программа жилищных субсидий обеспечивает поддержкой домохозяйства, которые не могут самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги. Такой вид поддержки не зависит от статуса лица, а определяется в зависимости от финансово-имущественной способности семьи.

Следует отметить, что одним из условий назначения жилищной субсидии является отсутствие задолженности по оплате потребленных жилищно-коммунальных услуг или, по крайней мере, наличие договора реструктуризации такой задолженности между поставщиком и потребителем услуги. Это требование обеспечивает контроль платежной дисциплины и целевое использование средств получателями жилищной субсидии.

Согласно Закону «О жилищно-коммунальных услугах» предоставление жилищно-коммунальных услуг осуществляется исключительно на договорных началах. Граждане обязаны оплачивать предоставленные жилищно-коммунальные услуги по ценам/тарифам, установленным в соответствии с законодательством, в сроки, определенные соответствующими договорами.

При этом в законодательстве отсутствуют нормы по учету факта наличия задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг при предоставлении льгот. Для урегулирования указанных вопросов разработан этот законопроект.

Автор: Наталя Мамченко

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