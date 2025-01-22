Ущерба более чем на 777 тысяч — в Ровенской области разоблачили командира роты, у которого заместитель не ходила на службу и получала «боевые»

Командир роты допустил безосновательное начисление денежных выплат на сумму свыше 777 тысяч гривен подчиненной, отсутствовавшей на службе.

В Ровенской области разоблачили командира роты одной из воинских частей, допустившего безосновательное начисление денежных выплат, в том числе «боевых» своему заместителю, которая отсутствовала на службе.

По данным Государственного бюро расследований, заместитель командира роты с октября 2022 по апрель 2023 года находилась дома в Ровно, а по документам - якобы находилась в воинской части и якобы проходила службу.

Командир роты игнорировал отсутствие подчиненной на службе, что привело к необоснованному начислению более 777 тыс. гривен, в частности, доплат за якобы службу в зоне боевых действий.

Военному сообщено о подозрении в небрежном отношении к службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения. Ему грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

По месту жительства заместителя командира роты в Ровно были проведены обыски. Принимаются меры по возмещению нанесенного государству ущерба.

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