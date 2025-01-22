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Збитків на понад 777 тисяч — на Рівненщині викрили командира роти, у якого заступниця не ходила на службу і отримувала «бойові»

10:59, 22 січня 2025
Командир роти допустив безпідставне нарахування грошових виплат на суму понад 777 тисяч гривень підлеглій, яка була відсутня на службі.
Збитків на понад 777 тисяч — на Рівненщині викрили командира роти, у якого заступниця не ходила на службу і отримувала «бойові»
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На Рівненщині викрили командира роти однієї з військових частин, який допустив безпідставне нарахування грошових виплат, в тому числі «бойових» своїй заступниці, яка була відсутня на службі.

За даними Державного бюро розслідувань, заступниця командира роти з жовтня 2022 року по квітень 2023 року перебувала вдома у Рівному, а за документами – нібито знаходилася у військовій частині та нібито проходила службу.

Командир роти ігнорував відсутність підлеглої на службі, що призвело до необґрунтованого нарахування їй понад 777 тис. гривень, зокрема доплат за нібито службу в зоні бойових дій.

Військовому повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.

За місцем проживання заступниці командира роти в Рівному були проведені обшуки. Вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків.

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військові ДБР підозрюваний

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