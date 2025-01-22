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Isomorphic Labs розпочне випробування препарату, створеного за допомогою ШІ, до кінця року

16:17, 22 січня 2025
Isomorphic Labs прискорює розробку ліків та готується до випробувань першого препарату вже у 2025 році.
Isomorphic Labs розпочне випробування препарату, створеного за допомогою ШІ, до кінця року
Фото: bin.ua
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Isomorphic Labs, дочірній стартап американської компанії Alphabet, що спеціалізується на розробці ліків із застосуванням штучного інтелекту, планує до кінця 2025 року розпочати випробування свого першого препарату. Про це заявив засновник компанії, лауреат Нобелівської премії з хімії 2024 року сер Деміс Гассабіс, повідомляє Financial Times.

«Ми вивчаємо онкологію, серцево-судинні захворювання, нейродегенерацію, всі основні галузі захворювань, і я думаю, що до кінця цього року ми матимемо наш перший препарат», – сказав Гассабіс під час виступу на Всесвітньому економічному форумі.

Він зазначив, що традиційна розробка ліків триває від 5 до 10 років, однак завдяки штучному інтелекту цей процес може бути прискорений у 10 разів, що стане революцією в охороні здоров’я.

Isomorphic Labs, створений у 2021 році на базі дослідницького підрозділу Google DeepMind, залучив до співпраці великих фармацевтичних партнерів, таких як Eli Lilly та Novartis. Компанія працює над шістьма програмами розробки ліків, зосереджуючись на зниженні витрат і підвищенні ефективності процесу.

Гассабіс також оголосив, що наприкінці року Google представить прототип помічника на базі штучного інтелекту під назвою Project Astra. За його прогнозами, протягом трьох років мільярди ШІ-агентів будуть виконувати завдання від імені постачальників і клієнтів, що вимагатиме переосмислення інтернет-інфраструктури.

Водночас Гассабіс наголосив на важливості обережного підходу до розвитку штучного інтелекту. Він закликав до координації між розробниками, оскільки технологія може стати загрозою для цивілізації, якщо вийде з-під контролю чи буде використана у шкідливих цілях.

За словами Гассабіса, кінцевою метою Google DeepMind є створення загального штучного інтелекту (ЗШІ), здатного демонструвати всі когнітивні здібності людини. Він вважає, що до реалізації цього завдання залишилося 5–10 років. «Якщо щось можливо і цінно зробити, люди це зроблять. Зараз ми вже пройшли цей етап з ШІ, джина не можна загнати назад у пляшку... тому ми маємо спробувати і переконатися, що спрямовуємо це у світ максимально безпечним способом», – додав Гассабіс.

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США ШІ медицина

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