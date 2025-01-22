«Росія хотіла замінити мене на Медведчука, я послав цих людей», – Зеленський про «Стамбульські домовленості»

Володимир Зеленський про умови РФ: «Це не переговори, а ультиматум від убивці».

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія пропонувала обміняти його на проросійського політика Віктора Медведчука, висуваючи ультиматуми під виглядом переговорів. Президент зазначив, що відхилив усі вимоги та «послав цих людей». Про це він розповів у відповідь на запитання журналістів про так звані «стамбульські домовленості», пише РБК-Україна.

«Дехто прийшов у перші дні окупації - дехто з України, вони прийшли з якимись папірцями і передали мені ультиматум від Путіна. Це був той самий лист, з деякими змінами, в Туреччині. Вони сказали, що я маю відступити, вони змінять мене на проросійського Медведчука. Тож, я більше не президент. Для мене це не проблема, голосуватимуть наші люди. Я маю на увазі, що це не ціль», — заявив Зеленський.

За словами президента, у перші дні війни до нього прийшли представники з України з ультиматумом від Путіна. У цьому документі йшлося про умови, які мала виконати Україна:

визнання всього Донбасу частиною Росії;

надання російській мові офіційного статусу;

зміни до Конституції для нейтрального статусу країни;

скорочення армії до 50 тисяч військових;

передачу чи знищення всієї зброї, включно з артилерією.

«Тому, ніколи не було ніяких переговорів, це ультиматум від убивці», — наголосив Зеленський.

За його словами, згодом були ще дві спроби організувати переговори: спочатку через Білорусь, потім у Туреччині за ініціативи президента Реджепа Таїпа Ердогана. Проте всі спроби завершувалися висуненням нових ультиматумів.

«Потім у Туреччині вони хотіли організувати і президент Ердоган просив мене: «Будь ласка, вони мають сісти поговорити», на що Зеленський відповів: «Добре, якщо ви хочете, вони говоритимуть». Вони прийшли і знову висунули ультиматум. Тож, ми не можемо сказати, що в нас були якісь переговори, оскільки всі три рази були ультиматуми від Путіна», – розповів Президент України.

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