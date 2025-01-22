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Дівчина, яка потрапила під поїзд, відсудила майже пів мільйона в Укрзалізниці

18:40, 22 січня 2025
Апеляційний суд погодився з рішенням суду першої інстанції про стягнення з АТ «Українська залізниця» майже 90 тисяч гривень матеріальної шкоди і 400 тисяч – моральної.
Дівчина, яка потрапила під поїзд, відсудила майже пів мільйона в Укрзалізниці
Фото: Вінницький апеляційний суд
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Вінницький апеляційний суд залишив у силі рішення Козятинського міськрайонного суду, який ухвалив стягнути з АТ «Українська залізниця» майже 90 тисяч гривень матеріальної шкоди і 400 тисяч – моральної. Позов до товариства подала жителька Козятину, повідомляє пресслужба апеляційного суду. 

Представник Укрзалізниці в апеляційній скарзі просив рішення суду першої інстанції скасувати й ухвалити нове, яким у задоволенні позовних вимог дівчини відмовити. Підставами для цього, вважає, є неповне з’ясування обставин справи та їх недоведеність. За словами адвоката, позивачка грубо порушила правила безпеки на залізничному транспорті: умисно долала залізничну колію під вагонами і безпричинно розраховувала, що шкоди від цього не буде.

Натомість захисник позивачки зауважив, що Укрзалізниця повинна дбати про безпеку людей та унеможливлювати нещасні випадки.

«Володілець джерела підвищеної небезпеки повинен нести відповідальність, бо шкоду дівчині заподіяно не внаслідок непереборної сили або її умислу», – наголосив адвокат потерпілої.

Як повідомив під час апеляційного розгляду суддя-доповідач, трагедія сталася в Козятині у лютому 2021 року. Коли 17-річна жителька Козятину долала службовий залізничний перехід під вагоном вантажного поїзда, його колеса почали рухатися. Вона отримала тяжкі тілесні ушкодження, що призвели до 1 групи інвалідності (справа № 133/2182/22).

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