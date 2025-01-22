Уряд дозволив обирати поштового оператора для доставки водійських посвідчень та номерів

Раніше така процедура здійснювалась виключно через «Укрпошту».

Уряд дозволив обирати поштового оператора для доставки водійських посвідчень та вдосконалив процедури зняття з обліку транспортних засобів.

Зокрема, Кабмін вніс зміни до Постанов, що спрощують низку процедур, це:

- Вибір поштового оператора

Водійські посвідчення, техпаспорти й номерні знаки можна буде отримувати через будь-яку зручну поштову службу. Раніше така процедура здійснювалась виключно через «Укрпошту». Нові правила набудуть чинності через шість місяців після публікації Постанови.

- Зняття авто з обліку

Власники авто, які тимчасово не користуються транспортом в Україні, зможуть зняти його з обліку. Це дозволить укладати договори страхування на коротші терміни — від 15 днів до п’яти місяців. Такий механізм покликаний полегшити процедуру для людей, що користуються транспортними засобами сезонно або ж тимчасово не використовують їх.

Зміни внесені до Постанови КМУ від 08.05.1993 №340 та Постанови КМУ від 07.09.1998 №1388.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», із 21 січня у сервісних центрах МВС знову запрацювала перереєстрація авто зі зміною власника. Але наразі можливі проблеми з авторизацією у системі через великий попит і перенавантаження, у такому випадку радять повторити спробу пізніше.

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