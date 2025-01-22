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Уряд дозволив обирати поштового оператора для доставки водійських посвідчень та номерів

12:05, 22 січня 2025
Раніше така процедура здійснювалась виключно через «Укрпошту».
Уряд дозволив обирати поштового оператора для доставки водійських посвідчень та номерів
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Уряд дозволив обирати поштового оператора для доставки водійських посвідчень та вдосконалив процедури зняття з обліку транспортних засобів.

Зокрема, Кабмін вніс зміни до Постанов, що спрощують низку процедур, це:

- Вибір поштового оператора

Водійські посвідчення, техпаспорти й номерні знаки можна буде отримувати через будь-яку зручну поштову службу. Раніше така процедура здійснювалась виключно через «Укрпошту». Нові правила набудуть чинності через шість місяців після публікації Постанови.

- Зняття авто з обліку

Власники авто, які тимчасово не користуються транспортом в Україні, зможуть зняти його з обліку. Це дозволить укладати договори страхування на коротші терміни — від 15 днів до п’яти місяців. Такий механізм покликаний полегшити процедуру для людей, що користуються транспортними засобами сезонно або ж тимчасово не використовують їх.

Зміни внесені до Постанови КМУ від 08.05.1993 №340 та Постанови КМУ від 07.09.1998 №1388.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», із 21 січня у сервісних центрах МВС знову запрацювала перереєстрація авто зі зміною власника. Але наразі можливі проблеми з авторизацією у системі через великий попит і перенавантаження, у такому випадку радять повторити спробу пізніше.

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