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Правительство разрешило выбирать почтового оператора для доставки водительских удостоверений и номеров

12:05, 22 января 2025
Ранее такая процедура осуществлялась исключительно через «Укрпочту».
Правительство разрешило выбирать почтового оператора для доставки водительских удостоверений и номеров
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Правительство разрешило выбирать почтового оператора для доставки водительских удостоверений и усовершенствовало процедуры снятия с учета транспортных средств.

В частности, Кабмин внес изменения в Постановления, упрощающие ряд процедур, это:

- Выбор почтового оператора

Водительские удостоверения, техпаспорта и номерные знаки можно получить через любую удобную почтовую службу. Ранее такая процедура осуществлялась исключительно через «Укрпочту». Новые правила вступят в силу через шесть месяцев после публикации Постановления.

- Снятие авто с учета

Владельцы авто, которые временно не пользуются транспортом в Украине, смогут снять его с учета. Это позволит заключать договоры страхования на более короткие сроки – от 15 дней до пяти месяцев. Такой механизм призван облегчить процедуру для людей, которые пользуются транспортными средствами сезонно или же временно не используют их.

Изменения внесены в Постановление КМУ от 08.05.1993 №340 и Постановление КМУ от 07.09.1998 №1388.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», с 21 января в сервисных центрах МВД снова заработала перерегистрация авто со сменой владельца. Однако пока возможны проблемы с авторизацией в системе из-за большого спроса и перегрузки, в таком случае советуют повторить попытку позже.

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