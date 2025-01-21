В сервисных центрах МВД возобновили перерегистрацию авто — украинцев предупредили о возможных проблемах

Возможны проблемы с авторизацией в системе из-за большого спроса.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», с 21 января в сервисных центрах МВД снова заработала перерегистрация авто со сменой владельца.

Обслуживание в сервисных центрах МВД осуществляется по предварительной записи в системе «Е-запись». Об этом сообщили в МВД.

Пока возможны проблемы с авторизацией в системе из-за большого спроса и перегрузки, в таком случае советуют повторить попытку позже.

«Длительное время перерегистрация транспортных средств с изменением владельца по объективным причинам была недоступна. Это привело к тому, что количество граждан, кому нужна услуга, превышает пропускную способность сервисных центров МВД. Соответственно из-за большого спроса и ажиотаж возможны задержки в обслуживании», – отмечается в сообщении.

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