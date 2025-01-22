Наказание должно предотвращать уклонение от призыва другими лицами – Верховный Суд согласился с реальным лишением свободы на 3 года для уклониста

Как отметили судьи Верховного Суда, последствия уклонения от военной службы через наказание должны достигать такой цели, которая сможет предотвратить совершение новых уголовных правонарушений как осужденным, так и другими лицами.

Последствия уклонения от военной службы через наказание должны достигать такой цели, которая сможет предотвратить совершение новых уголовных правонарушений как осужденным, так и другими лицами. Об этом указал Верховный Суд коллегией судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда в постановлении от 3 декабря 2024 года по делу №591/6556/23.

Обстоятельства дела

Мужчина-студент дневной формы обучения как солдат запаса состоял на учете в ТЦК. 5 декабря 2022 года был признан годным к военной службе по результатам прохождения медицинского осмотра ВЛК и в этот же день работниками ТЦК была предпринята попытка вручить ему боевую повестку на отправку в воинскую часть на 8 декабря 2022 года, которую мужчина категорически отказался получать и подписывать, о чем был составлен соответствующий акт. При этом последний был устно предупрежден об уголовной ответственности за уклонение от призыва.

Однако мужчина не прибыл в ТЦК в установленное время и о причинах своей неявки не сообщил.

Приговором Заречного райсуда Сум от 16 августа 2023 года мужчина осужден по ст. 336 УК к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года. Вместе с тем суд первой инстанции на основании ст. 75 УК освободил его от отбывания наказания с испытанием по испытательному сроку продолжительностью 1 год и возложил обязанности, предусмотренные ст. 76 УК.

Однако по апелляционной жалобе прокурора Сумской апелляционный суд 3 апреля 2024 отменил приговор местного суда и вынес новый, которым признал считать мужчину осужденным по ст. 336 УК к назначенному судом первой инстанции наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года.

То есть, к реальному отбыванию наказания в тюрьме.

Адвокат подал в Верховный Суд кассационную жалобу, в которой указал на несоответствие назначенного наказания степени тяжести уголовного правонарушения и лицу осужденного и на основании ст. 75 УК просил освободить подзащитного от отбывания назначенного наказания с испытанием.

Адвокат отметил, что апелляционный суд должным образом не обосновал свое решение об отмене приговора местного суда и необходимости вынесения нового приговора, по которому мужчине назначено реальное лишение свободы.

Также указал, что апелляционный суд безосновательно согласился с доводами апелляционной жалобы прокурора об отсутствии по делу смягчающего обстоятельства – искреннего раскаяния осужденного, указанного в обвинительном акте, что противоречит требованиям ст. 349 УПК.

Кроме того, адвокат просил учесть, что подзащитный работает в должности монтажника информационно-коммуникационных устройств, занимается работами в критически важных местах и ​​является студентом дневной формы обучения.

По мнению защитника, тот факт, что мужчина как студент имеет отсрочку от прохождения военной службы, свидетельствует о том, что он не является общественно опасным лицом.

В таких обстоятельствах считает безосновательным вывод апелляционного суда в обжалованном решении о невозможности исправления без изоляции от общества. По убеждению защитника, приговор апелляционного суда не отвечает целям и принципам справедливости, соразмерности и индивидуализации наказания.

Позиция Верховного Суда

Обоснованность осуждения и правильность квалификации судом действий по ст. 336 УК в кассационной жалобе не оспариваются.

Как отметил КУС ВС, апелляционный суд в своем решении указал на то, что суд первой инстанции в приговоре не мотивировал свое заключение о возможности исправления осужденного без отбывания наказания и целесообразности применения к нему положений ст. 75 УК, поскольку отказ последнего от защиты Родины свидетельствует о повышенной общественной опасности совершенного им деяния, что может привести к подрыву военной дисциплины, разлаженности действий, направленных на защиту суверенитета государства, что в условиях военного положения недопустимо.

Также коллегия судей апелляционного суда обоснованно не согласилась с заключением суда первой инстанции о наличии у мужчины искреннего раскаяния, поскольку в материалах уголовного производства отсутствуют данные для подтверждения того, что он пытался исправить последствия совершенного и предпринимал для этого какие-то конкретные действия, а потому признание им своей вины под давлением неопровержимых доказательств является формальным во избежание справедливого наказания.

Кроме того, суд апелляционной инстанции учел повышенную общественную опасность совершенного преступления и правильно указал в своем приговоре о том, что в соответствии с ч. 1 ст. 1 Закона «О воинской обязанности и военной службе» защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является конституционной обязанностью граждан Украины. В условиях вооруженной агрессии со стороны другого государства защита Отечества приобретает особое значение, поэтому последствия уклонения от военной службы в этих условиях через наказание должны достигать такой цели, которая сможет предотвратить совершение новых уголовных правонарушений как осужденным, так и другими лицами, о чем указано в ч. 1 ст. 1 и ч. 2 ст. 50 УК.

Такой вывод апелляционного суда коллегия судей Верховного Суда считает правильным.

«Установленные в уголовном производстве обстоятельства не дают оснований для применения положений ст. 75 УК и его освобождение от отбывания наказания с испытанием, ведь в таком случае будет достигнута цель преступления, которой стремится достичь лицо, уклоняющееся от призыва» - отметили судьи Верховного Суда.

Следовательно, Верховный Суд кассационную жалобу защитника оставил без удовлетворения, а приговор Сумского апелляционного суда о реальном наказании без изменений.

Автор: Наталя Мамченко

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