У сервісних центрах МВС відновили перереєстрацію авто — українців попередили про можливі проблеми

Наразі можливі проблеми з авторизацією у системі через великий попит.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», із 21 січня у сервісних центрах МВС знову запрацювала перереєстрація авто зі зміною власника.

Обслуговування в сервісних центрах МВС здійснюється за попереднім записом у системі «Е-запис». Про це повідомили у МВС.

Наразі можливі проблеми з авторизацією у системі через великий попит і перенавантаження, у такому випадку радять повторити спробу пізніше.

«Тривалий час перереєстрація транспортних засобів зі зміною власника з об’єктивних причин була недоступна. Це призвело до того, що кількість громадян, кому потрібна послуга, наразі перевищує пропускну здатність сервісних центрів МВС. Відповідно, через великий попит і ажіотаж можливі затримки в обслуговуванні», – зазначається у повідомленні.

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