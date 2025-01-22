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Что считается доходом, полученным из источников за пределами Украины

11:47, 22 января 2025
Налоговики перечислили, какие доходы считаются полученными из источников за пределами Украины.
Что считается доходом, полученным из источников за пределами Украины
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Налоговая служба в Харьковской области объясняет, что считается доходом, полученным из источников за пределами Украины.

Отмечается, что согласно п.п. 14.1.55 п. 14.1 ст. 14 Налогового кодекса Украины доход, полученный из источников за пределами Украины, – это любой доход, полученный резидентами, в том числе от любых видов их деятельности за пределами таможенной территории Украины, включая проценты, дивиденды, роялти и любые другие виды пассивных доходов, наследство, подарки, выигрыши, призы, доходы от выполнения работ (оказания услуг) по гражданско-правовым и трудовым договорам, от предоставления резидентам в аренду (пользование) имущества, расположенного за пределами Украины, включая подвижной состав транспорта, приписанного к расположенным за пределами Украины портов, доходы от продажи имущества, расположенного за пределами Украины, доход от отчуждения инвестиционных активов, в том числе корпоративных прав, ценных бумаг; другие доходы от любых видов деятельности вне таможенной территории Украины или территорий, неподконтрольных контролирующим органам.

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