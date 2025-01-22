Вместо бумажной «формы 100» военные получат электронную медкарту

Минобороны внедряет электронную медкарту вместо устаревшей «формы 100».

Фото: ArmyInform

Министерство обороны Украины приняло решение о замене устаревшей «формы 100» на электронную Первичную медицинскую карточку. Новый формат документации позволит более эффективно учитывать оказание медицинской помощи военнослужащим на догоспитальном этапе. Об этом сообщили в ведомстве.

Утверждение новой формы предусмотрено приказом Минобороны №879. Ведение документации будет осуществляться в электронном виде через «Медицинскую информационную систему Вооруженных сил Украины».

«Это важный шаг, благодаря которому создается возможность для сбора и анализа медицинских данных, на основе которых будут приниматься решения об усовершенствовании оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе», - отметил государственный секретарь Минобороны Никита Никитенко.

Внедрение электронной медицинской карты также станет основой для создания реестра боевых травм. Этот реестр будет способствовать разработке протоколов лечения, соответствующих стандартам НАТО, и формированию доказательной базы.

Министр обороны Рустем Умеров поручил обеспечить запуск системы в течение трех месяцев с момента вступления приказа в силу. Также в этот срок должна быть реализована техническая возможность работы электронной карты через медицинскую информационную систему ВСУ.

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