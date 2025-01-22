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Замість паперової «форми 100» військові отримають електронну медкартку

10:36, 22 січня 2025
Міноборони впроваджує електронну медкартку замість застарілої «форми 100».
Замість паперової «форми 100» військові отримають електронну медкартку
Фото: ArmyInform
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Міністерство оборони України ухвалило рішення про заміну застарілої «форми 100» на електронну Первинну медичну картку. Новий формат документації дозволить більш ефективно обліковувати надання медичної допомоги військовослужбовцям на догоспітальному етапі. Про це повідомили в відомстві.

Затвердження нової форми передбачено наказом Міноборони №879. Ведення документації здійснюватиметься в електронному вигляді через «Медичну інформаційну систему Збройних сил України».

«Це важливий крок, завдяки якому створюється можливість для збору і аналізу медичних даних, на основі яких прийматимуться рішення про удосконалення надання медичної допомоги на догоспітальному етапі», – зазначив державний секретар Міноборони Нікіта Нікітенко.

Впровадження електронної медичної картки також стане основою для створення реєстру бойових травм. Цей реєстр сприятиме розробці протоколів лікування, відповідних стандартам НАТО, та формуванню доказової бази.

Міністр оборони Рустем Умєров доручив забезпечити запуск системи протягом трьох місяців з моменту набрання наказом чинності. Також у цей термін має бути реалізована технічна можливість роботи електронної картки через медичну інформаційну систему ЗСУ.

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військові Міноборони

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